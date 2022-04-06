BIST 2.335
DOLAR 14,74
EURO 16,09
ALTIN 914,63
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

CHP'den hükümete orman yangınlarına alınan tedbirleri sordu

CHP'den hükümete orman yangınlarına alınan tedbirleri sordu

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye orman yangınları için alınan tedbirleri sordu.

Abone ol

Özkan Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl meydana gelen orman yangınlarına zamanında müdahale edilemediğini savundu.

Tarım ve Orman Bakanlığının o dönemdeki açıklamalarına değinen Yalım, yeterli imkan bulunmadığı için birçok ilde yangınların ağır tahribata yol açtığına işaret etti.

Yalım, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'ye, olası orman yangınlarına müdahale için gerekli ekipmanların temin edilip edilmediği sorusunu yöneltti.

Yalım, Türk Hava Kurumu envanterindeki yangın söndürme uçaklarının sayısı ile kiralanan helikopter ve uçakların sayısını, durumunu, ödenen tutarları, yangınlardan sonra ne kadar alanın ağaçlandırıldığını, zarar gören alanların imara açılıp açılmadığını öğrenmek istedi.

Zafer Havalimanı'nda yüklenici firmaya verilen Hazine garantisi nedeniyle Uşak Havalimanı'nın ulaşıma kapatıldığını iddia eden Yalım, "Ulaştırma Bakanı, Uşak Havalimanı'nı açın. Hatalı sözleşme nedeniyle Uşaklıları cezalandırıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın Zafer Havalimanı'nın çalışması imkansız." sözlerini sarf etti.

ÖNCEKİ HABERLER
2 milyonluk sıfır Mercedes aldı otomobilini ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı
2 milyonluk sıfır Mercedes aldı otomobilini ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı
Koronavirüste para yıkama alışkanlığı inceleme konusu oldu
Koronavirüste para yıkama alışkanlığı inceleme konusu oldu
İstanbul aylık mavi kart kaç lira oldu? Yüzde 40 zam geldi öğrenci 109 lira minibüs 5.25 TL
İstanbul aylık mavi kart kaç lira oldu? Yüzde 40 zam geldi öğrenci 109 lira minibüs 5.25 TL
Mavi kart aylık öğrenci akbil 2022 kaç para oldu zam mı geldi yeni tarife
Mavi kart aylık öğrenci akbil 2022 kaç para oldu zam mı geldi yeni tarife
Polis Haftası ne zaman 2022 hangi güne denk geliyor? Polis haftası mesajları
Polis Haftası ne zaman 2022 hangi güne denk geliyor? Polis haftası mesajları
Çin'de pilot intihar etmek için yolcu uçağını düşürdü! 132 yolcu ile birlikte öldü
Çin'de pilot intihar etmek için yolcu uçağını düşürdü! 132 yolcu ile birlikte öldü
Zafer Partisi Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı ilan etti Yavaş istemiyorum açıklaması yaptırdı
Zafer Partisi Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı ilan etti Yavaş istemiyorum açıklaması yaptırdı
Türkiye'de plastik atık miktarı 5 milyonu geçti Avrupa 9'uncusu olduk
Türkiye'de plastik atık miktarı 5 milyonu geçti Avrupa 9'uncusu olduk
Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak KDV’den muaf yüzde 25 peşinat, 36 ay vade
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak KDV’den muaf yüzde 25 peşinat, 36 ay vade