Ukrayna'ya dönemeyen turist ailelere mahalleli sahip çıktı

İstanbul'da, savaşın başlamasıyla ülkelerine dönemeyen Ukraynalı ailelere, Fatih'teki mahalleli kol kanat gerdi.

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Ukraynalı Andriy ve Olha Zviehinzsev çifti, 10 yaşındaki çocukları Dmitriy ve yakınları 4 kişilik Zareçyuk ailesiyle yaklaşık 3 ay önce tatil için İstanbul'a geldi.

Fatih'te kiralık bir evde kalan iki aile, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla, 28 Şubat'ta ülkelerine dönmek için havalimanına gitseler de uçuşların iptal edilmesi üzerine Fatih'e döndü.

Ev kiraladıkları işletmeci Cuma Cumhuriyet'in daveti üzerine butik otele yerleşen iki aileye, savaş nedeniyle Ukrayna'dan gelen İngilizce öğretmeni Luliya Litvinenko ve kızı Arefa Veroniko da katıldı.

Otelde konaklayan ailelerin ekonomik sıkıntı yaşamaları üzerine Şehsuvar Bey Mahallesi Muhtarı Murat Hakverdi devreye girdi.

Muhtar ve mahalleli, otelde ücretsiz kalmaya başlayan Ukraynalı 3 aileye destek oldu. Ukraynalı ailelerin ihtiyaçlarını, mahalle sakinleri karşılıyor.

"Mahalleli yardımcı oldu"

Ukraynalı ailelerin kaldığı otelin sahibi Cuma Cumhuriyet, AA muhabirine, eski müşterisi olan ailelerin 3 ay önce İstanbul'a gelerek kiralık villaya yerleştiğini ancak savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyince onları geri çağırdığını söyledi.

Cumhuriyet, daha uygun fiyata aynı yerde kalmak isteyen aileleri, savaşın ne kadar süreceği belli olmadığı için otele yerleştirdiğini belirterek, "Daha sonra eski müşterim bir Ukraynalı aile daha geldi. Hiçbir kira bedeli istemedim, 'kalın' dedim. Ancak para sıkıntısı yaşamaya başladılar. Ben de muhtara söyledim. Sağ olsun Murat ağabey geldi, gördü. Ailelerin çocuklarıyla ilgilendi. Mahalleliye durumu anlattı. Onlar da yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarını sabah oyun parklarımıza götürüp eğlendiriyoruz"

Şehsuvar Bey Mahallesi Muhtarı Hakverdi de 4 dönemdir muhtarlık yaptığı mahallede bir aile gibi yaşadıklarını aktararak, savaş mağduru ailelere de kol kanat gerdiklerini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinin, ücretsiz konaklayan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaptığını belirten Hakverdi, şöyle devam etti:

"Hep birlikte onlara sahip çıkıyoruz. Savaşın insanlar üzerinde bıraktığı psikolojik etkileri atlatabilmeleri, burada yabancı hissetmemeleri için gerek onların çocuklarını sabah oyun parklarımıza götürüp eğlendiriyoruz gerek diğer ihtiyaçları konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Bizlerin gösterdiği samimiyet, onları bir nebze de olsa o savaş psikolojisinden çıkarıp rahatlatıyor. Onlara insani ve inancımız gereği davranıyoruz. Bu necip millet her zaman mazlumun, mağdurun yanında olmuştur."

"Savaş bittiğinde turist olarak gelmek istiyoruz"

Ukraynalı Olha Zviehinzsev, işletme sahibinin kendilerini çok iyi karşıladığını dile getirerek, "Burada çok rahatız. Bize çok iyi davranıyorlar, her konuda yardımcı oluyorlar. Çok memnun kaldık ama savaşın bitmesini ve evimize gitmeyi istiyoruz." dedi.

Luliya Litvinenko da İstanbul'a bir yıl önce turistik ziyaret yaptığını ve çok memnun kaldığını, savaşın başlamasıyla çocuklarını da alarak ikamet ettiği Kiev'den ayrıldığını anlattı.

Kendilerine yardım eden mahalle sakinleri, muhtar ve otel işletmecisine duyduğu memnuniyeti dile getiren Litvinenko, "Buraya çocuklarımla geldim. Orada annem, babam, akrabalarım kaldı. Bir an önce onlara kavuşmak istiyoruz. Savaşın bitmesini, ülkemize dönmeyi istiyoruz. Savaş bittiğinde, ileride iyi günlerde turist olarak gelmek istiyoruz." diye konuştu.