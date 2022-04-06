BIST 2.347
DOLAR 14,74
EURO 16,06
ALTIN 909,08
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

YUVAM hesabında yeni düzenleme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
YUVAM hesabında yeni düzenleme

Yurt dışındaki şirketler ile vatandaşların döviz cinsinden tasarruflarının kur korumalı mevduat kapsamında TL mevduata dönüştürülmesini amaçlayan YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek.

Abone ol

YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, bu şekilde hesap açmak ve açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için; T.C. nüfus cüzdanı, gerçek kişiler için Mavi Kart ya da yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport yeterli olacak.

Belirlenen amaca yönelik olarak açılan hesaba, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilecek. Açılan bu hesaptan para çıkışının da sadece kişinin kendi banka hesaplarına yapılabilmesi sağlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Ebrar Karakurt kaç yaşında aslen nereli anne ve babası kimdir?
Ebrar Karakurt kaç yaşında aslen nereli anne ve babası kimdir?
DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı
DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı
 T129 atak helikopterinin ilk yurt dışı teslimatı Filipinler'e gerçekleştirildi
 T129 atak helikopterinin ilk yurt dışı teslimatı Filipinler'e gerçekleştirildi
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi
2023 Türkiye genel seçiminde hangi il kaç milletvekili çıkaracak işte liste
2023 Türkiye genel seçiminde hangi il kaç milletvekili çıkaracak işte liste
Yumurtaya yüksek zamlar geliyor! Yumurta üreticileri acil diyerek duyurdu
Yumurtaya yüksek zamlar geliyor! Yumurta üreticileri acil diyerek duyurdu
Abdulkadir Selvi olay belgeyi paylaştı Kılıçdaroğlu 'Erbakan hapse girsin' diye imza atmış
Abdulkadir Selvi olay belgeyi paylaştı Kılıçdaroğlu 'Erbakan hapse girsin' diye imza atmış
Kavga ihbarına giden ekipler buldu! Korkunç manzara
Kavga ihbarına giden ekipler buldu! Korkunç manzara
1 yıl 4 aydır korona karantinasındaydı! Muzaffer Kayasan tıp tarihine geçti son testle özgür oldu
1 yıl 4 aydır korona karantinasındaydı! Muzaffer Kayasan tıp tarihine geçti son testle özgür oldu
Kira fiyatları çıldırdı öncelikler değişti tek kriter ucuzluk
Kira fiyatları çıldırdı öncelikler değişti tek kriter ucuzluk