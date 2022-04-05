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Marketlerde 3 litrelik ayçiçek yağının fiyatı düşünce alarm takıldı! Sosyal medyada gündem oldu

Marketlerde 3 litrelik ayçiçek yağının fiyatı düşünce alarm takıldı! Sosyal medyada gündem oldu

Ayçiçek yağlarındaki savaşı gerekçe göstererek stokçuluğa başlanması ve marketlerde izdiham görüntülerinin çıkmasının ardından şimdi de alarmlı yağ görüntüleri gelmeye başladı.

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Sosyal medyada üç litrelik ayçiçek yağının 109 liraya düşmesiyle kampanya yapan marketin reyona yağları alarm takarak koyması gündem oldu. Görüntülerde üç litrelik ayçiçek yağının 109 lira 90 kuruşa düşerek indirim yapıldığı dikkat çekti.

Ukrayna'ya Rusya saldırısının ardından ayçiçek yağları taşıyan tırların limanlarda mahsur kalması sonucunda Türkiye'de büyük yağ krizi oluşacak paniğiyle insanlar marketlere akın etmişti. Bazı marketlerin 1 litre haricindeki büyük şişe yağları depolarda sakladığı zabıta baskınlarında görülmüştü. Rusya ile yapılan görüşmeler sonucu yağ taşıyan gemiler yurda dönüş yapmış hükümetten yağ sıkıntısı olmadığına dair birbiri ardına açıklamalar gelmişti. 

Ancak enflasyonun da etkisiyle zamlanan gıda ürünlerinden ayçiçek yağı da nasibini alınca yağlara alarm takıldığı görülmeye başlandı.

Görüntüdeki ürünün internetteki satış ise şöyle:

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