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Ayçiçek yağı fiyatlarını yüzde 100 zamlandıran isim bulundu! Tahir Büyükhelvacıgil yapmış

Ayçiçek yağı fiyatlarını yüzde 100 zamlandıran isim bulundu! Tahir Büyükhelvacıgil yapmış

TÜRKİYE'de Ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükselişin sorumlusu bulundu. Tarım Bakanlığı, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekçe olarak ise, "Market rafları dahil mart sonu veya nisan ortasına kadar yetecek düzeydedir" sözleriyle yağ stoku yokmuş gibi algı oluşturduğunu gösterdi.

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Türkiye'nin en büyük iki yağ tedarikçisi Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasından sonra Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, çok az yağ stoku kaldığını ileri süren açıklamalarda bulundu. Büyükhelvacıgil, "Ülkemizin stokları, market rafları dâhil mart sonu veya nisan ortasına kadar yetecek düzeydedir" iddiasında bulundu. Açıklamanın hemen ardından vatandaş, yağ kalmayacağı endişesiyle marketlere akın etti.

Yağ fiyatları fırladı
Bu süreçte 100 liralarda satılan 5 kilogramlık Ayçiçek yağı fiyatı bir günde 200 liralara çıktı. Bazı internet sitelerinde rakamlar 250-350 lira bandına kadar yükseldi. Ancak bu süreçte Türkiye'de yağ stoklarında kesinlikle bir sorun yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yürüttüğü diplomasi sayesinde Azak Denizi limanlarında bekletilen 30 gemilik Ayçiçek yağı da hızla Türkiye'ye getirildi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) da 5 litrelik Ayçiçek yağını 129 liradan sattı. Bu sebeple daha önce yüksek fiyattan ihtiyacından fazla yağ alan vatandaş da mağdur edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı suç duyurusunda bulundu
Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ayçiçek yağı üretimi ve ithalatı ile alakalı ilgili birimlerle toplantı yaptı. Ardından da arz ve stok sıkıntısı bulunmadığını açıkladı. Bu toplantıda Büyükhelvacıgil'in uyarıldığı, açıklamalarına özen göstermesi istendiği öğrenildi. Bakan Kirişçi daha sonra da vatandaşın alım tercihlerinin yönlendirildiği ve fiyatların sebepsiz yükselmesine sebep olunduğu gerekçesiyle BYSD Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulması konusunda talimat verdi. Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü de Büyükhelvacıgil hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçesi savcılığa sunuldu.

Dosyaya ayçiçek yağı izdiham görüntüleri de girdi


Bakanlığın hazırladığı dosyada, Büyükhelvacıgil'in açıklamaları ile Ayçiçek yağı izdihamının yaşandığı market görüntüleri ile açıklama öncesi ve sonrası yağ fiyatlarını gösteren fiyat skalaları yer aldı. Yeni Şafak'ın haberine göre suç duyurusu dilekçesinde, BYSD Başkanı'nın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 237. maddesinde düzenlenen "Fiyatları etkileme" suçundan cezalandırılması istendi. TCK'nın 237. maddesi 2 yıl hapis cezası öngörüyor. Ancak suça konu eylem sonucunda besin veya malların değerlerinin artması ya da eksilmesi durumunda ise cezanın 3'e 1 oranında artırılması hüküm altına alınıyor.

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