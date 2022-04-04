LPG'ye büyük zam! 5 Nisan itibariyle LPG'ye 63 kuruş zam geldi! İşte il il zamlı LPG fiyatları

BENZİN ve motorin fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı otogaza yani LPG'ye geçen araç sahiplerine kötü haber. LPG'ye 5 Nisan itibariyle zam gelidi. Otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak. Petrol fiyatları ise bu hafta düştü.

Abone ol

Benzin ve motorin fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı LPG'ye geçen araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. LPG'ye 5 Nisan itibarıyla 63 kuruş zam geldi. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Mart ayında benzin ve motorin zam gelirken, nisan ayı ile birlikte otogaza (LPG) da 63 kuruş zam geliyor. Zamlı tarife, 2 Nisan 2022'nin ilk dakikasından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zammın ardından otogazın satış fiyatı İstanbul’da ortalama 12,11 liraya, Ankara’da 11,99 liraya, İzmir’de ise 11,98 liraya ulaşacak.

Şu anda İstanbul'da LPG'nin litresi 11.12 TL'den, Ankara'da 11.34 TL'den, İzmir'de ise 11.06 TL'den satılıyor.

4 Nisan 2022 itibariyle benzin ve motorin fiyatları da şöyle:

Motorin:

İstanbul: 22,08

Ankara: 22,18

İzmir: 22,19

Benzin:

İstanbul: 19,00

Ankara: 19,08

İzmir: 19,10