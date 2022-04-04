Böyle komşu düşman başına! "5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı"

Hatta biz yokken yöneticiyi arayıp gürültü şikayetinde bile bulunmuş. İspatladım evde olmadığımızı yine de ikna olmadı ses geliyor diyor. Çamaşır makinası çalışırken eve baskın verdi kapatın makinayı diye. Defalarca polisleri çağırdık. Karakolluk olduk. En sonunda pes ettik. 5 ay dayanabildim. Şimdi yeni bir eve taşındık" dedi. Bu kadının asıl sorunu bizim ev sahibi ile sanırım o evden bir kazanç elde etmesin diye eve gelen kiracılara zulüm ediyor diyen Özdemir; "Bir yaşında bebeğimiz var bu sıkıntıya strese daha fazla dayanamazdı mecburen taşındık. Son zamanlarda tartışma oldu kafamı yardı. Dikiş atıldı. Mahkeme sürüyor" dedi.