BIST 2.297
DOLAR 14,69
EURO 16,16
ALTIN 914,10
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Rusya, 52 'dost' ülkeyle uçuşları tekrar başlatıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya, 52 'dost' ülkeyle uçuşları tekrar başlatıyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 9 Nisan itibarıyla 52 "dost" ülkeyle uçuşların tekrar başlatılacağını duyurdu.

Abone ol

Mişustin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgını nedeniyle tarifeli ve charter uçuşlara yönelik uygulanan önlemlerin 9 Nisan'da kaldırılacağını belirtti.

Rus vatandaşlarının, çok sayıda ülkeye kısıtlama olmadan uçabildiklerini anımsatan Mişustin, "9 Nisan itibarıyla da Arjantin, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu 52 dost ülkeye uçuşlar tekrar başlayacak." dedi.

Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal o saldırıyı gündeme getirdi: Ben unutmadım unutturmayacağız
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal o saldırıyı gündeme getirdi: Ben unutmadım unutturmayacağız
İki şehir için kritik uyarı geldi! Bu gece başlıyor dikkat edin
İki şehir için kritik uyarı geldi! Bu gece başlıyor dikkat edin
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov 'buna hazır olmalıyız' dedi halka böyle çağrı yaptı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov 'buna hazır olmalıyız' dedi halka böyle çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün fiyatına 195 lira teklifine 'asla' demiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün fiyatına 195 lira teklifine 'asla' demiş
İstanbul ve Mavi kart kaç lira oldu? UKOME zam kararı yüzde 50 dendi tam bilet fiyatı
İstanbul ve Mavi kart kaç lira oldu? UKOME zam kararı yüzde 50 dendi tam bilet fiyatı
İstanbul kart sosyal kart ücreti 2022 zam mı geldi kaç para oldu güncel tablo
İstanbul kart sosyal kart ücreti 2022 zam mı geldi kaç para oldu güncel tablo
İstanbul kart öğrenci bileti yüzde 50 arttı 4 lira mı oldu, kaç para?
İstanbul kart öğrenci bileti yüzde 50 arttı 4 lira mı oldu, kaç para?
Bendevi Palandöken fiyatların inmesi için şartı açıkladı
Bendevi Palandöken fiyatların inmesi için şartı açıkladı
GTÜ öğrencilerinin ürettiği insansız "uzay keşif aracı" ABD'de finalde yarışacak
GTÜ öğrencilerinin ürettiği insansız "uzay keşif aracı" ABD'de finalde yarışacak
İstanbul Kart Tam bilet ücreti 2022 zam geldi mi 8.22 lira oldu deniyor
İstanbul Kart Tam bilet ücreti 2022 zam geldi mi 8.22 lira oldu deniyor