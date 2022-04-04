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GTÜ öğrencilerinin ürettiği insansız "uzay keşif aracı" ABD'de finalde yarışacak

GTÜ öğrencilerinin ürettiği insansız "uzay keşif aracı" ABD'de finalde yarışacak

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) "Rover Takımı"nın ürettiği insansız uzay keşif aracı, ABD'de düzenlenen University Rover Challenge yarışmasında finale kaldı.

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GTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GTÜ Rover Takımı, engebeli arazide ilerleyip nesnelere müdahale edebilen, karşılaştığı objelerden örnekler alıp analiz yapabilen yazılımı ve tasarımı kendilerine ait araçlarıyla ABD'de Mars Topluluğunca (The Mars Society) düzenlenen University Rover Challenge yarışmasına katıldı.

Rover Takımı, dünyanın dört bir yanından 100'den fazla başvurunun olduğu yarışmanın eleme aşamalarında 100 puan üzerinden 89,33 puan alarak ilk 36'ya girdi ve adını finallere yazdırmayı başardı.

Ekip, 1-4 Haziran'da ABD'de Mars Çöl Araştırma İstasyonu'ndaki (Mars Desert Research Station) finallerde yarışacak.

Takım kaptanı ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencisi Yunus Emre Eyüboğlu, 40'ı aşkın takım arkadaşıyla gece gündüz demeden interdisipliner çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yarışmalara katılmanın yanı sıra özverili mühendislerin ve bilim insanlarının yetişmesinde, eğitim ve araştırma dünyasında inovasyonu artırmada öncü rol oynamak istediklerini vurgulayan Eyüboğlu, "Nihayetinde çalışmalarımızın sonuçlarını alacağımız bir döneme giriş yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Eyüboğlu, takımı finansal olarak destekleyen şirketlere teşekkür ederek, yeni sponsor arayışlarının sürdüğünü kaydetti.

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