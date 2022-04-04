Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! 20 yılın rekoru kırıldı ENAG yüzde 142 açıkladı

TÜİK Mart 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Mart'ta aylık enflasyon yüzde 5.46 olarak, yıllık enflasyon ise yüzde 61.1 olarak gerçekleşti. Bu son 20 yılın en yüksek enflasyon rakamı oldu. ENAG ise yıllık enflasyonun yüzde 142 olduğunu açıkladı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyatları (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 5,46 artarken, yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,1'ye yükseldi. Mart ayında en yüksek artış akaryakıt ürünlerindeki zamların etkisiyle ulaştırmada yaşandı. Ulaştırmanın ardından gıda en yüksek enflasyona sahip ana grup oldu.

Üretici enflasyonu üç haneli rakamlarda...

Mart ayında çekirdek enflasyonda da artış devam etti. Buna göre çekirdek enflasyon yüzde 48,39 olarak kaydedildi. Yıllık üretici enflasyonu Şubat ayının ardından Mart ayında da üç haneli gerçekleşti. Mart'ta üretici enflasyonu yüzde 114,97 seviyesine yükseldi. Aylık bazda üretici fiyatlarındaki artış ise yüzde 9,19 oldu. Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas 53,8 puanla yine rekor kırdı.

Yıllık en yüksek artış ulaştırmada

TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 99,12 ile ulaştırma oldu. Ulaştırmayı yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası takip etti.

Yıllık en düşük artış ise yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık oldu.

Aylık en yüksek artış olan gruplar

Aylık görünümde de ulaştırmadaki artış öne çıktı. Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller oldu.

Aylık en az artış gösteren ürünler

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu.

Üretici fiyatlarında enerji baskısı

Tüketici fiyatlarında olduğu gibi üretici fiyatlarında da enerjideki artışın etkileri izlendi. Mart ayında kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 256,44, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 228,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 221,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Yıllık en düşük artış; yüzde 38,82 ile giyim eşyası, yüzde 42,34 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 43,17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti.

Aylık en düşük artış; yüzde 1,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,96 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3,03 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 35,99, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 14,40, ana metaller yüzde 12,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ENAG'a göre enflasyon üç haneli... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı. ENAG'a göre, Mart'ta enflasyon yüzde 11.93 olurken yıllık enflasyon yüzde 142.63 oldu.

Enflasyon yüksek kalacak buna alışın! İşte 3 korunma yolu

Enflasyonun yıl boyunca yüksek kalacağını belirten İslam Memiş, enflasyondan korunmak için 3 şey yapılmasını önerdi...

- Birincisi, yüzde 60'ın üzerinde bir enflasyon olacak. Bunu kabullenin.

- Kendi paranızı enflasyona karşı korumak için enflasyonun olduğu her yerde altın ve gümüş gibi madenler daha çok koruyucu olduğu için bu tarafa yönelmenizde daha büyür bir avantaj olacaktır, bu da ikincisi.

- Üçüncüsü ise Nisan ayındaki bu barış hikayesini yazanların rehavetine kapılmadan hazırlığınızı yapmanız gerekiyor.