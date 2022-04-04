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Ziraat Türkiye Kupası final tarihi ve yeri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası final tarihi ve yeri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak" ifadelerine yer verildi.

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