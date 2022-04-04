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Elon Musk Twitter'dan hisse aldı

Elon Musk Twitter'dan hisse aldı

Tesla Motor kurucusu Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'dan yüzde 9,2 oranında hisse aldı. 

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Bugün yayınlanan bir SEC dosyasına Elon Musk, Twitter'dan yüzde 9,2 pasif hisse satın aldı. Dosya yayınlandıktan sonra Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 25 yükseldi.

CNBC'de yer alan habere göre, hisselerin değeri cuma günü kapanış rakamlarına göre 2,89 milyar dolar civarında. CNBC'ye konuşan Wedbush'dan Dan Ives "Bu iş Twitter'ı tamamen satın almaya doğru gidebilir" değerlendirmesinde bulundu. 

Elon Musk'ın Twitter'da 80 milyon takipçisi var. 

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