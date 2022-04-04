BIST 2.288
DOLAR 14,71
EURO 16,20
ALTIN 912,34
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

AK Partili Aydemir: 3 aydır eşsiz bir mesafe alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Partili Aydemir: 3 aydır eşsiz bir mesafe alındı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, son 3 aydır ihracatta eşsiz bir mesafe alındığını söyledi. Aydemir toplantısında enflasyon sorununa da değindi.

Abone ol

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, vefatının 25. yılında andı.

Martta ihracat rakamlarının, ocak ve şubatta olduğu gibi yine bütün zamanların rekorunu kırdığını ifade eden Aydemir, "İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha iyi noktalara varırız. 3 aydır ihracatta eşsiz bir mesafe alındı." dedi.

Bütün dünyanın enflasyon sıkıntısı içinde bulunduğunu dile getiren Aydemir, "Dünyadan ayrı değiliz. Dünya ile beraberiz. Bu sıkıntılı hal her tarafa sirayet etti. Yine de buradan yol bulup rahat yürüyen bir ülkeyiz." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Nureddin Nebati enflasyonla ilgili tarih verdi: Makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz
Nureddin Nebati enflasyonla ilgili tarih verdi: Makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz
Bayram ikramiyesi ödemesi emekliye kaç para ödenecek 2.500 deniyor
Bayram ikramiyesi ödemesi emekliye kaç para ödenecek 2.500 deniyor
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Günlük 2 bin TL kazanıyor talebe yetişemediği zaman yeğenini çağırıyor
Günlük 2 bin TL kazanıyor talebe yetişemediği zaman yeğenini çağırıyor
40 yıl sonra ortaya çıktı yaşlı çift kabusu yaşadı
40 yıl sonra ortaya çıktı yaşlı çift kabusu yaşadı
MEB yayınladı! YKS, TYT, AYT ve YDT'ye ilişkin detaylar açıklandı
MEB yayınladı! YKS, TYT, AYT ve YDT'ye ilişkin detaylar açıklandı
Engelli maaşı 2022 nisan ayı ödemesi ne zaman kaç para yatacak?
Engelli maaşı 2022 nisan ayı ödemesi ne zaman kaç para yatacak?
Kızılay'dan şirketlere yeni zekat toplama projesi: Diyanet ile birlikte takip edilecek
Kızılay'dan şirketlere yeni zekat toplama projesi: Diyanet ile birlikte takip edilecek
Ali Babacan: Daha doların yükselmesinin etkisi yansımadı
Ali Babacan: Daha doların yükselmesinin etkisi yansımadı
Osmanlı Dönemi'ne ait el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi
Osmanlı Dönemi'ne ait el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi