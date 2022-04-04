AK Partili Aydemir: 3 aydır eşsiz bir mesafe alındı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, son 3 aydır ihracatta eşsiz bir mesafe alındığını söyledi. Aydemir toplantısında enflasyon sorununa da değindi.

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, vefatının 25. yılında andı.

Martta ihracat rakamlarının, ocak ve şubatta olduğu gibi yine bütün zamanların rekorunu kırdığını ifade eden Aydemir, "İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha iyi noktalara varırız. 3 aydır ihracatta eşsiz bir mesafe alındı." dedi.

Bütün dünyanın enflasyon sıkıntısı içinde bulunduğunu dile getiren Aydemir, "Dünyadan ayrı değiliz. Dünya ile beraberiz. Bu sıkıntılı hal her tarafa sirayet etti. Yine de buradan yol bulup rahat yürüyen bir ülkeyiz." diye konuştu.