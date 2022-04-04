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Ali Babacan: Daha doların yükselmesinin etkisi yansımadı

Ali Babacan: Daha doların yükselmesinin etkisi yansımadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan, oğulları Emir ile birlikte ramazanın ikinci gününde iftara bir ailenin misafiri oldu. İftarın ardından ailenin üyeleriyle ve komşularıyla sohbet eden Babacan hayat pahalılığına dikkat çekerek, "Maliyet artışı henüz tüketiciye tam yansımadı" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan, oğulları Emir ile birlikte ramazanın ikinci iftarında Ankara’nın Ata Mahallesi’nde oturan bir ailenin misafiri oldu. Babacan, iftarın ardından misafiri olduğu ailenin üyeleriyle ve komşularıyla sohbet etti.

Evin gündeminde hayat pahalılığı vardı. Alışverişte etiketlere artık yarım kiloluk fiyatların yazıldığını söyleyen aile üyeleri “Bir markette iki kiloluk paket toz şeker 33,80 liraydı. 34 lira olsa, kilosu 17 liraya geliyor. Pazarlarda kilo yazmıyor zaten. ’15 lira, iyiymiş’ diyorum. ‘Yok abla, yarım kilosu 15 lira’ diyor” sözleriyle hayat pahalılığından şikâyet etti.

Aileye misafir olan bir komşu, Babacan’a “Gıda fiyatlarında bu denli yüksek artış olmamıştı. Mal ve hizmet fiyatları yükselmişti. Mesela araba ve traktör fiyatları artmıştı ama gıda fiyatları bu defa acayip oldu.” dedi.

Kur artışının yansıması 6 ay sürer
Tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki farka dikkat çeken Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Maliyetler artmış. Üretici fiyatları artmış. Ama daha bunun hepsi tüketici fiyatlarına yansımamış. Maliyetlerde düşüş olup, üretici fiyatları biraz gerilese bile tamamı tüketici fiyatlarına henüz aktarılmadığı için nihai tüketici fiyatlarını çok etkilemez. Çünkü maliyet artışının tamamı henüz tüketiciye yansıtılmadı. Maliyetin daha tüketiciye yansıtılamayan yüzde 50’lik birikmiş kısmı var. Çünkü talep tıkanıyor. Aradaki farkı üretici üstlenmek zorunda. Çünkü satamıyor. Maliyeti anında yansıttığında mal elinde kalır. Stokta olduğu müddetçe, stok eski fiyata satılabiliyor. ‘Eski fiyattan satayım, gidip borcumu ödeyeyim’ diyor. Kur arttıktan sonra onun nihai fiyatlara yansıması Türkiye’de 6 ay sürer.”

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