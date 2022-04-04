Bakan Mehmet Muş'tan KDV indirimi ve ihracat rekoru açıklamaları

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, marketlerdeki KDV indirimleri için konuştu. Muş yansıtmayanlara ceza ödetileceğini duyurdu. Mart ayı ihracat rakamlarında da rekor kırıldığını açıkladı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş KDV indirimleri için yaptığı açıklamasında "Sektör sektör inceliyoruz. Kanunlara aykırı etiket oyunlarıyla spekülatif hareket yapanlara, kanun çerçevesinde bedeli ağır ödetilecektir." dedi.

İhracat rakamlarında mart ayı rekoru

İhracat rakamları için yeni bir rekor duyuran Bakan Muş "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı. Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk." dedi.