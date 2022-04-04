BIST 2.287
DOLAR 14,71
EURO 16,20
ALTIN 911,45
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Bakan Mehmet Muş'tan KDV indirimi ve ihracat rekoru açıklamaları

Bakan Mehmet Muş'tan KDV indirimi ve ihracat rekoru açıklamaları

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, marketlerdeki KDV indirimleri için konuştu. Muş yansıtmayanlara ceza ödetileceğini duyurdu. Mart ayı ihracat rakamlarında da rekor kırıldığını açıkladı.

Abone ol

Ticaret Bakanı Mehmet Muş KDV indirimleri için yaptığı açıklamasında "Sektör sektör inceliyoruz. Kanunlara aykırı etiket oyunlarıyla spekülatif hareket yapanlara, kanun çerçevesinde bedeli ağır ödetilecektir." dedi.

İhracat rakamlarında mart ayı rekoru
İhracat rakamları için yeni bir rekor duyuran Bakan Muş "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı. Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
2022 maaşları ödemesi nisan ayında ne zaman kaç para yatar?
2022 maaşları ödemesi nisan ayında ne zaman kaç para yatar?
Haydarpaşa Limanı'nda kuru yük gemisi karaya oturdu
Haydarpaşa Limanı'nda kuru yük gemisi karaya oturdu
Polis maaşları 3600 ek gösterge zammı sonrası ne kadar olacak?
Polis maaşları 3600 ek gösterge zammı sonrası ne kadar olacak?
İçişleri Bakanlığı ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Hemşire maaşları 3600 ek gösterge sonrası kaç para olacak tarih netleşti
Hemşire maaşları 3600 ek gösterge sonrası kaç para olacak tarih netleşti
'Sus kızım bu aramızda sır olarak kalsın' iddiası baba affetmedi davayı açtı
'Sus kızım bu aramızda sır olarak kalsın' iddiası baba affetmedi davayı açtı
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve 3600 için enflasyon vurgulu açıklama
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve 3600 için enflasyon vurgulu açıklama
Tarım Bakanı Vahit Kirişci 'Artık konuşmayacağız' diyerek ilan etti
Tarım Bakanı Vahit Kirişci 'Artık konuşmayacağız' diyerek ilan etti
Öğretmen maaşları 3600 ek gösterge zammı kaç para oldu?
Öğretmen maaşları 3600 ek gösterge zammı kaç para oldu?
İtalya ve İngiltere liglerinde liderlik yarışı nefes kesti Real Madrid şampiyonluğa koşuyor
İtalya ve İngiltere liglerinde liderlik yarışı nefes kesti Real Madrid şampiyonluğa koşuyor