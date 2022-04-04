Adalet Bakanı Bozdağ açıkladı: Hakim ve savcı yardımcılığı müessesi hayata geçiriliyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu sene içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.Abone ol
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 25. Dönem Adli Yargı Adayları Son Dönem Eğitimi ile 16. Dönem İdari Yargı Hazırlık Eğitimi açılış töreninde konuştu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bu sene içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.