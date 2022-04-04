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Koronavirüs illere göre haftalık vaka haritası açıklandı Zirve değişmedi

Koronavirüs illere göre haftalık vaka haritası açıklandı Zirve değişmedi

Koronavirüs 19-25 Mart tarihleri haftalık vaka sayıları son dakika olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlara göre zirve değişmedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını böyle duyurdu: 19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

Eskişehir geçen haftaki gibi zirvedeki ilimiz oldu. Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de 113,95 oldu. Eskişehir 547,21 vaka yoğunluğu ile geçen haftadaki gibi zirvede yer aldı.

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