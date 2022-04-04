Selin Ciğerci askerlik yaptı mı eski erkek hali nasıldı?

Selin Ciğerci'nin boşandığı, sonra yeniden barıştığı eşi Gökhan Çıra kısa dönem askerlik yapıp döndü. Gökhan Çıra'yı 4 araçlık konvoyla almaya giden Selin Ciğerci olay oldu. Bu gündem olan gelişmenin ardından Selin Ciğerci'nin ailesi merak edildi. Bebek Okan adıyla nam salan Selen Ciğerci kadın olmadan önce nasıldı, Selin Ciğerci askerlik yaptı mı?

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Boşandığı eşi Gökhan Çıra yeniden barışan ve birlikte olmaya başlayan Selin Ciğerci yine gündem oldu. Teskeresini alan Gökhan Çıra'yı almaya 4 araçlık konvoyla giden Selin Ciğerci bu hareketi ile olay oldu. Ayrımcılık yapıldığı iddiaları üzerine konuşan Gökhan Çıra ailemle bile görüşmedim diyerek iddiaları yalanladı. Bu gelişmenin ardından Selin Ciğerci'nin babası ve ailesi yeniden merak edildi. Peki Selin Ciğerci'nin babası kimdir, ne iş yapıyor, Defacto'nun sahibi mi?

Peki Selin Ciğerci kimdir, kadın olmadan önce nasıl görünüyordu, eski hali nasıldı? İşte Selin Ciğerci'nin babası, annesi ve ailesi hakkında merak edilenler...

Baba tarafından Konyalı, anne tarafından Kastamonulu olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin ailesi, geçmişte yoksul bir profil çiziyordu. Ancak Ciğerci'nin babasının, ünlü hazır giyim devini satın almasıyla, bir anda hayatlarının değiştiği öne sürüldü. Ancak bu bu firmanın ismi bilinmiyor. Ciğerci'nin babasının daha sonra bu firmayı sattığı iddia ediliyor.

Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirme operasyonları geçirdiği ve kadın olduğu için askerlik yapmadı.

Cinsiyet değiştirmesiyle hayatının da değiştiğini söyleyen Selin Ciğerci, ilk kez babasına cinsiyet değiştirmek istediğini babasına söylemesiyle evden kovulduğunu sonrasında yalnız başına kaldığını, neler yaptığını ve babasıyla nasıl barıştığını şöyle anlatmıştı...

Babasının kendisine söylediklerini unutamadığını söyleyen Ciğerci, "Senden bir şey olmaz diyerek evden kovduğunu" söyledi.

Babasının evden kovmasıyla neler yaşadığını ise Selin Ciğerci, şu sözlerle aktardı:

"O dönem aynada kendim görüntümle kavga ediyordum, zor şeyler yaşıyordum. Sonrasında babam beni 'evin bereketini kaçırıyorsun' deyip evden kovdu.

''Bende Taksim Harbiye'de yine cinsiyet değiştirmiş olan bir arkadaşımın yanına gittim bir süre orada kaldım ve onlar ne iş yapıyorsa ben de yaptım.''

''Tam 5 yıl ailemi görmedim. Tabi psikolojim falan kalmadı o arada. Sonra kardeşim beni gelip aldı, bana ev tuttu."

Ardından Armağan Çağlayan, "Peki babanla nasıl barıştın?" diye sorunca Ciğerci, bir hayli duygulandı:

"Erkek kardeşimin eşi vesile oldu bu duruma. Babamı da çağırdı ve ben yıllar sonra evime gittim. Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum. Üzerimde bir eşofman takımı vardı, mini etek falan giymemiştim. Bana, 'bunun için mi beş yıl beni görmedin' dedi."