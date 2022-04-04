CHP'li Özgür Özel duyurdu: Herkes hazır olsun gündeme bomba gibi düşecek

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Gündeme bomba gibi düşecek bir seçim bildirgesine herkes hazır olsun" dedi. Özel, "AK Parti hükümeti EYT konusunda bizimle aynı açıklamayı yaparsa hemen aynı oyu veririz" açıklamasını yaptı.

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CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özel'in açıklamasından satır başları:

"Öncelikle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatana ihanet gibi bir kavram kullanmadık. Öyle vatana ihanet, vatan hainliği gibi kavramları AK Parti çok kolay kullanılır bir hale getirdi ve değersizleştirdi. Siyasetin içinde bu kavramların kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Seçim Kanunu'nun iktidarın Cumhur İttifakı'nın bir çaresizlik kanunu olduğunun farkındayız. Kendi kazdıkları kuyuya düşecekler. O yüzden biz bu Seçim Kanunu'ndan seçimin sonucu açısından hiç endişeli değiliz. Hatta iddia ediyoruz ki seçim yaklaştığında bu yaptıklarına pişman olacaklar. Baştan söyleyeceğim son söyleyeceğimi. Neye karşısınız dediğinizde? Bizim siyasi değerlendirmelerimizin yanında anayasaya aykırılık değerlendirmelerimiz var. Biz bu kanunun bazı maddelerini AYM'ye götürüyoruz. Toplamda 3 madde gidecek. Birincisi İlçe Seçim Kurulu Başkanları 5. Madde. İl Seçim Kurulu Başkanları’nın görevini düzenleyen 6. Madde ve Cumhurbaşkanı’nın durumunu düzenleyen maddeyi AYM'ye götüreceğiz. Onun dışında hesaplama yöntemleriyle derdimiz yok. Bu seçimin sonunda AK Parti ile MHP kaybedecek. Biz seçimin sayımına oyların sayımına ve milletvekili çıkarılmasına ilişkin maddelerle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gitme derdinde değiliz.

Seçim güvenliği tartışmaları

Parmak boyasının ibtidai bir yöntem olduğu doğru. Zorluk şu: Sayın Ali İhsan Yavuz'un cevap vermesi gereken. Yirmi yıldır ülkeyi yöneteceksiniz, seçmenin yüzde 75'i. Dört seçmenden 3'ü parmak boyasına ihtiyaç var diyorsa siz bu seçimlerin adil, şeffaf, doğru yönetildiği konusunda bırakın bizi kendi seçmeninizi ikna edebilirsiniz. AK Parti'de oran yüzde 60, MHP'de oran yüzde 62. En geniş mutabakat Türkiye'de parmak boyasının gerekli olduğu yönünde. Eğer parmakları boyamayı vatandaş istiyorsa AK Parti seçim güvenliği konusunda görevini yapmıyor demektir.

Anketlerdeki son durum

Artık oy meselesini Anayasa Mahkemesi'ne götürmüyoruz. Yaptırdığımız birçok ankette CHP kiminde 28, kiminde 27, kiminde 29. AK Parti kiminde 30, 32. Sonuçlar bunlar. MHP o anketlerde yüzde 4. Şöyle bir gerçek var. Çok büyük bir kararsız kitle var. O kararsız kitle dağıtıldığında oluyor ama kararsız kitle AK Parti’den, bir buzdağından kitlenin koptuğu gibi gidiyor. Bu kararsızları aritmetiksel dağıtırsanız AK Parti lehine bir dağılım gösteriyor ama o kitle oradan kopmuş. Seçimden CHP birinci parti olarak çıkacak. O yüzden bir korkumuz yok.

"Gündeme bomba gibi düşecek"

Muhteşem bir ikinci yüzyıl seçim beyannamesi geliyor. Size şöyle tasvir edeyim. Nasıl bir seçim bayannamesi? Türkiye Cumhuriyeti seçim tarihinde belli seçimlerdeki belli beyannameler kritiktir. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi 2015 yılındaki CHP'nin seçim bildirisiydi.

Cumhuriyet Halk Partisi pandemide kongresini yaptı. Diğerleri ertelemişti, sonradan takvimi başlattılar. Biz Ağustos ayında kongremizi yaptık. CHP, pandemide kongre yapmadı lafı doğru değil. Seçimlere 3 ay kala kongreye gitmemizi kimse bizden istemesin. Biz ayrıca her an bir erken seçiminde bulunan bir parti olarak dönüp de mahalle ilçe il kongreleri yapacak değiliz. Gündeme bomba gibi düşecek bir seçim bildirgesine herkes hazır olsun.

"EYT bizim olmazsa olmazımız"

EYT bizim olmazsa olmazımız. 3600 ek gösterge kırmızı çizgimiz. AK Parti hükümeti EYT konusunda bizimle aynı açıklamayı yaparsa hemen aynı oyu veririz.

İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olacak mı?

Millet İttifakı ve 6'lı mutabakata gelince bahsettiğiniz konuya geleyim. 50+1'lik sistem bütün partilerde olduğu gibi ittifak arayışını gündeme getiriyor. Bizim tarafta bu işin mimarı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener çıktıkları bu yolda önemli mesafe almış durumdalar. AK Parti bizim adayımız "Recep Tayyip Erdoğan'dır" açıklamasını yapmadı. Biz duymadık. Bizim göstereceğimiz aday Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bizim göstereceğimiz adayın seçimi kazanacak bir aday olması esas. Bunun altını Kemal Kılıçdaroğlu çiziyor. Adayımız ittifak parti liderlerinin mütabakatını taşıyan bir aday olacak."