Milli Savunma Bakanlığı'ndan Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı konvoyla alma görüntülerine açıklama

Milli Savunma Bakanlığınca, "tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına" ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Tezkeresini alan bir askerin birliğinden "lüks araç konvoyu ile çıktığına" dair sosyal medyada bazı görüntüler yer aldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığınca söz konusu görüntülerin ardından derhal harekete geçilerek inceleme başlatıldı.

Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinde, bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığını belirten kaynaklar, "Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Gökhan Çıra'dan açıklama

O anların görüntüsü olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'da yayılınca Gökhan Çıra'ya askeriyede ayrıcalık yapılıp yapılmadığı gündeme geldi.

Selin Ciğerci konu hakkında sessizliğini korurken açıklama Gökhan Çıra'dan geldi. Gökhan Çıra açıklamasında "'Kışlada her vatan evladı eşittir' düsturuyla üslerimin talimatları dışına çıkmadım. Hakkımda söylenenlerin aksine süreç başladıktan sonra nükseden hastalığım nedeniyle hastaneye sevk edildim ancak bu da sanıldığı kadar kolay olmadı. Hatta hasta halimle eğitim alanına götürülüp orada bekletildiğim dahi oldu. Yemin töreni çok doğaldır ki herkes gibi benim de ailem geldi. Bazı özel statüdeki devrelerim gibi özel araçlarla değil benimle aynı durumdaki vatan evladı kardeşlerimle birlikte elimde bavulumla yürüyerek geldiğim tören alanına ailem de sivil araç giriş kapısından 2 araçla giriş yaptı" dedi.

Ailemle görüştürülmedim

Gökhan Çıra paylaşımında "Ben hiçbir surette ayrıcalıklı muamele görmedim ama görenler var mıydı diye sorarsanız eğer evet vardı. Mesela ben süreç boyunca ailemle hiç görüştürülmedim, komutan odasında eşimle dostumla oturup çay da içmedim" yorumunda bulundu.