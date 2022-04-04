Tuana Yılmaz kimdir Burak Yörük sevgilisi güzelliği ile büyüledi yaşı kaç?

Baraj dizisi ile çıkış yapan ve hayran kitlesini arttıran oyuncu Burak Yörük yolda tartıştığı İETT şoförünü yumrukladı. Hakaret ve küfürler savuran Burak Yörük bu hareketi gündem oldu. Bu vahim olayın ardından açıklama yapan, özür dileyen Burak Yörük'ün sevgilisi Tuana Yılmaz merak konusu oldu. Peki kimdir Tuana Yılmaz yaşı kaç?

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Ben Onu Çok Sevdim, Barak ve 4N1K gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Burak Yörük bugun gündeme yerleşti. Sevgilisi Tuana Yılmaz ile seyir halindeyken yolda İETT şoförü ile tartışan, daha sonra aracı durdurup İETT şoförüne saldıran yumruklayan Burak Yörük hakaretler ve küfürler de savurdu. İETT şoförünün şikayetçiyim demesine rağmen polisler tarafından aracına bindirilip gönderilen Burak Yörük bugün bir açıklama yaptı ve özür diledi.

Otobüs şoförünü yumrukladı: Habertürk'te yer alan habere göre; bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen Yörük, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olay yerine gelen emniyet görevlileri ise Burak Yörük'ü güçlükle sakinleştirdi.

Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.

Şikayetçiyim dedi serbest bırakıldı: O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alınırken; şoförün "Şikayetçiyim" demesine rağmen Burak Yörük'ün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi de tartışma konusu oldu.

Genç oyuncu bu olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı...

Herkese merhaba...

Birçok haber sitesine ve sosyal medyaya konu olan görüntüler ile ilgili açıklama yapmak istiyorum...

Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilerim...

Kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma; beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında da beni dışarıya çağırmasıyla büyüdü.

Doğru olan kendisiyle hiç muhatap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü ve bu noktaya geldi.

Olaya müdahale eden polis memurları trafiği tıkamamak adına olayın aslının takibini yol kenarında yaptı. Medyaya düşen görüntülerde maalesef olayın başlangıç anları bulunmuyor. Dolayısıyla bu haliyle yanıltıcı bir durum ortaya çıkıyor.

Tüm samimiyetimle yaşanan bu talihsiz durumun içinde olduğum için herkesten tekrar özür dilerim.

Tepkiler yağdı:

Saldırı anları sosyal medyada hızla yayılırken, Yörük kullanıcılardan tepki topladı. Ünlü oyuncu, konuyla alakalı henüz suskunluğunu koruyor.

Burak Yörük kimdir: Burak Yörük, 26 Mayıs 1995’te İstanbul’da dünyaya gelmişti.

Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde okuyan Burak Yörük, küçük yaşlardan beri ekranlarda yer alıyor.

İlk olarak Biz Boşanıyoruz dizisinde rol alan Burak Yörük, 1.88 metre boyunda ve ikizle burcudur.

Burak Yörük’ün Rol Aldığı Yapımlar



2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)

2005 - Şeytan

2007 - Dede Korkut Hikâyeleri (Salur Kazan)

2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)

2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)

2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)

2020 - Baraj (Tarık Yılmaz)

2021- Aşk Mantık İntikam (Çınar)