Afyonkarahisar'da yaşlı çiftin evine girdi paniğe yol açtı özel ekipmanla yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da bir eve giren cüce yarasa koruma altına alındı. Olayın ardından yapılan incelemede yarasanın kış uykusundan yeni uyandığı ve uyku sersemi olduğu anlaşıldı.

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Kent merkezinde yaşlı bir çift evlerinde yarasa olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler yarasayı özel ekipmanlar kullanarak yakaladı.

Ardından yapılan incelemede yarasanın cüce yarasa olarak adlandırılan (pipistrellus) olduğunu belirlendi. Ekipler ardından hayvanı Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) teslim edildi.

Destek istiyorsanız 112'yi arayın

Olayın ardından DKMP’den yapılan açıklamada ise, “Yapılan ilk kontrollerde kış uykusundan yeni uyanmış ve uyku sersemi olduğu anlaşıldı. Gerekli bakım ve tedavisine başlandı. Şehir içinde birlikte yaşadığımız yarasalar, böcek ile beslenen memeli canlılar olup, özellikle sinek kontrolünde büyük rol oynarlar. Yanlışlıkla evinize bir yarasa girer ise sakin kalın, tüm pencereleri açın, ışıkları ve radyo, televizyon gibi ses yayan cihazları kapatın, çıkmalarını bekleyin. Destek istiyorsanız 112’yi arayın” ifadelerine yer verildi.