Trabzonspor ile Beşiktaş nefes kesen maçta 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 56'da Cornelius ve 71'de Rosier'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. 69'da Batshuayi ile bir penaltıdan yararlanamayan Beşiktaş'ta rakibi Siopis'e tokat atan Larin, 81'de direkt kırmızı gördü. Bu sonucun ardından en yakın rakibinin 13 puan önünde 71 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor, 32. haftada Gaziantep FK deplasmanına gidecek. 47 puanla 7. sırada yer bulan Beşiktaş ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

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8. dakikada Josef savunmadan dönen topu ceza alanı içinden gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

18. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında savunmanın arkasında topu göğsüyle kontrol eden Djaniny, Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybedip düşünce bordo-mavililer mutlak bir golden oldu.

24. dakikada soldan ceza alanı son çizgisine inen Rıdvan Yılmaz'ın çıkardığı topu Josef kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta, kalabalığın içinde Vida'nın uçarak kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere çeldi.

45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Ghezzal'ın indirdiği topta Batshuayi'den önce kaleci Uğurcan Çakır araya girerek tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

46. dakikada altpas çizgisinin sağ tarafından kullanılan çift vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği top barajdan döndü.

56. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hüseyin Türkmen'in uzun pasında ceza alanı hemen önünde topla buluşan Cornelius aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

67. dakikada Ghezzal, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür tarafından düşürülünce maçın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. 69. dakikada Batshuayi'nin kullandığı penaltı atışında top yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

71. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Ghezzal'ın pasında ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Rosier meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1

80. dakikada Siopis tarafından formasından çekilen Larin rakibine attığı tokat nedeniyle kırmızı kart gördü. Siopis de yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken Bakasetas da sarı kart gören oyunculara eklendi.

90+2. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde yükselen Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor: 1 - 1 :Beşiktaş

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Ekrem Kan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas (Dk. 84 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 70 Berat Özdemir), Visca (Dk. 87 Kouassi), Nwakaeme (Dk. 46 Cornelius), Djaniny (Dk. 87 Yusuf Erdoğan)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan (Dk. 75 Pjanic), Rıdvan Yılmaz (Dk. 90 Umut Meraş), Ghezzal (Dk. 90 Hutchinson), Teixeira (Dk. 70 Larin), Batshuayi (Dk. 70 Kenan Karaman)

Goller: Dk. 56 Cornelius (Trabzonspor) Dk. 71 Rosier (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Dk. 81 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 36 Can Bozdoğan, Dk. 53 Montero, Dk. 75 Kenan Karaman, dk. 90+1 Hutchinson (Beşiktaş) Dk. 78 Djaniny, Dk. 80 Siopis, Dk. 82 Bakasetas (Trabzonspor)