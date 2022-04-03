Konyaspor'un ikincilik inadı! Göztepe'yi farklı geçti

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 yendi. Bu sonucun ardından 58 puanla 2. sıraya yerleşen Konyaspor, 32. haftada Rizespor deplasmanına gidecek. 27 puanla 18. sırada yer alan Göztepe ise Kayserispor'u ağırlayacak.Abone ol
5. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yarı sahasından topla çıkmaya çalışan Aytaç Kara'ya baskı kuran ve topu kazanan Oğulcan Ülgün'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
23. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahasına gönderdiği topu Cikalleshi arkaya aşırtırken altıpas önünde Bytqi'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
27. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Amilton'un sağ kanattan ortasında kale önünde Cikalleshi'nin dokunuşu sonrası top kaleci Kenan Piric'ten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu önünde bulan Oğulcan Ülgün meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
33. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasında Cherif Ndiaye'nin kale önünde bekletmeden vuruşunda top auta gitti.
43. dakikada Cherif Ndiaye'nin Oğulcan Ülgün'e yaptığı faulde hakem Erkan Özdamar, VAR incelemesine gitti. Pozisyonu inceleyen Özdamar, 45+1. dakikada Cherif Ndiaye'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
55. dakikada Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic topu güçlükle kornere çeldi.
58. dakikada Çekiçi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Bytyqi'nin sert şutunda top kale direği dibinden dışarı çıktı.
61. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
71. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Bytyqi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0
88. dakikada Lourency'nin pasında Di Santo'nun sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.
90+1. dakikada Halil Akbunar'ın uzaktan sert şutunda kaleci Sehic topu güçlükle çıkardı.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Konyaspor: 3 - 0 :Göztepe
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar
Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 75 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton (Dk. 64 Michalak), Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün (Dk 75. Musa Çağıran), Bytyqi, Çekiçi (Dk. 64 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 75 Ahmed Hassan)
Göztepe: Kenan Piric, Murat Paluli, Kahraman Demirtaş, Arslanagic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Aytaç Kara (Dk 75 Tijanic), Obinna (Dk 46. Lourency), Soner Aydoğdu (Dk. 63 Yalçın Kayan), Cherif Ndiaye, Jahovic (Dk. 63 Di Santo)
Goller: Dk. 5 Cikalleshi, Dk. 27 Oğulcan Ülgün, Dk. 71 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 45+1 Cherif Ndiaye (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 39 Murat Paluli (Göztepe)