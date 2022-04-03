Koronavirüste kabusun yeni adı XE varyantı! DSÖ'den açıklama yapıldı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) flaş bir açıklama geldi. İngiltere'de görülen yeni koronavirüs varyatı XE'nin bulaşıcılığı ile ilgili beklenen açıklama yapıldı.

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Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen yeni tip koronavirüste (Kovid-19) sıcak bir gelişme yaşandı. 'XE' adı verilen yeni varyant daha önce Alfa varyantının çıktığı ülke olan İngiltere'de tespit edildi.

NDTV'de yer alan habere göre XE'nin BA.1 ve BA.2 Omicron suşlarının mutasyonu olan bir rekombinant olduğu açıklandı. İngiliz uzmanlar British Medical Journal'da yayınlanan bir makalede varyantların çoğaltma sırasında genetik materyallerini karıştırıp yeni bir mutasyon oluşturduğunu söyledi.

DSÖ'den açıklama geldi

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) konu ile ilgili beklenen açıklama geldi. DSÖ, yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu duyurdu. Açıklamada bu sonucun ilk bulgu olduğu kesin bir bilgiye ulaşmak için araştırmaların sürdüğünün altı çizildi.