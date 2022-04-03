Bu bayram seyahat cep yakacak! Bir ayda yüzde 38 daha zam geldi

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle ulaşım ücretleri gittikçe artıyor. Otobüs firmaları bilet fiyatlarına sık sık zam yapmaya başladı. Öte yandan TCDD de seferlerine yüzde 10 zam yaptı.

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İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre; alt ürün grupları arasında en çok artış yüzde 17,5 ile ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda gerçekleşirken şehirlerarası otobüs bileti fiyatları aylık yüzde 38,83 artışla zam şampiyonları arasına girdi. TÜİK verilerine göre ise şubatta şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarındaki artış yüzde 156,87 oldu.

Fiyatlar cep yakıyor

Otobüs biletlerine yapılan zammın ana nedeni ise akaryakıt giderlerindeki büyük artış. Bunun yanında köprü ve otoyollara gelen zamlar da fiyatları etkiliyor. Geçtiğimiz yıl litre başına 7 TL’ye satılan motorin bu yıl 21 TL’nin üzerinde bulunuyor. Bu da otobüs bileti fiyatlarını etkiliyor.

Bilet fiyatlarını fiyatlara göre listeleyen bir internet sitesinin verilerine göre İstanbul Avrupa Yakası – Ankara arası bilet fiyatları 180 TL ve 300 TL arasında değişirken en pahalı güzergâh olarak bilinen İstanbul – Van biletleri ise 550 TL’den satılıyor.

TCDD’den de büyük zam

Öte yandan diğer alternatifler de zamlardan nasibini almış durumda. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 10 civarında zam yaptı.

TCDD geçtiğimiz 3 Ocak’ta tren biletlerine yüzde 20 zam yapmıştı. TCDD’nin aradan geçen 3 ayda tren biletlerine ikinci kez yaptığı öğrenildi. Bilet fiyatları yüzde 10 zamlandı. Böylelikle 3 ayda TCDD tren biletleri yüzde 30 zam gördü. Zamla birlikte Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatları 118,50 TL’den 130,50 TL’ye yükseldi.

Seyahat sektörü ÖTV ve KDV indirimi bekleniyor

Seyahat sektörü yetkilileri ise çözüm olarak mazotta ÖTV ve KDV indirimi öneriyor. Daha önce SÖZCÜ TV’ye konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, “Otobüslerin tekerlekleri dönememeye başlayacak ileride. Sadece mazot zamları değil; otoban giriş-çıkışları ve köprüler de bizi çok etkiledi.” demişti.

Özcan, “Sadece mazot, köprü ve otoban geçiş ücretleri değil de değil; başka ilave zamlar da etkiliyor. Vatandaşın da maddi yönden gücü olmadığı için seyahat özgürlüğüne kavuşamıyor, istediği yere gidemiyor” değerlendirmesinde bulundu.