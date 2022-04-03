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2. dönem ara tatili ne zaman MEB kaç gün tatil olacak?

2. dönem ara tatili ne zaman MEB kaç gün tatil olacak?

15 tatilin ardından milyonlarca öğrenci şimdi 2. dönemdeki ara tatil ne zaman araştırmasına başladı. 2. dönem ara tatiline artık sayılı günler kaldı. MEB 2022 okul tatilleri takvimine göre ara tatil 11 Nisan-15 Nisan arasında yapılacak. Haftasonları ile birlikte öğrenciler 9 gün tatil yapacak. 2022 yılı yaz tatili ise 17 haziran cuma günü başlayacak.

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Ara tatil ne zaman, 2. dönem nisan tatili ne zaman başlayacak araştırması  başladı. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2. ara tatil nisan ayında başlayacak. İkinci dönemdeki ara tatil, 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte 9 gün tatil yapacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. 2022-2023 eğitim yılı ise MEB takvimine göre 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini geçtiğimiz yılın yaz aylarında paylaşmıştı. Çalışma takviminde ara tatil, 15 tatil ve yaz tatilinin yanı sıra 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlayacağı tarih bilgisi yer alıyor.

İkinci dönemdeki ara tatil, 11 Nisan-15 Nisan 2022' tarihlerinde yapılacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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