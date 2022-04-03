Ramazan pidesi kaç para İzmir 2022 yumurtalı-sade pide fiyatları

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pide fiyatları da en çok araştırılan konulardan biri oldu. 2022 yılında İzmir'de pide fiyatlarına zam geldi. 350 gram olan pidenin satış fiyatı 6 lira oldu. 2021 yılında 250 gram pidenin fiyatı 3 lira olarak belirlenmişti.

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On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kaldı. Ramazan sofralarının vazgeçilmez parçalarından bir tanesi olan Ramazan pidesi vatandaşlar tarafından hem özlendi hem de 2022 yılında fiyatı merak edildi. İftar ve sahur sofralarının bir parçası olan Ramazan pidesi sade ve yumurtalı olarak ikiye ayrılıyor. Pide kaç lira? Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti Ramazan pidesi İzmir'de ne kadara satılacak? İşte ramazan pidesi fiyatı...

İzmir'de Ramazan pidesi kaç para: İzmir'de 350 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak.

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı İzmir'de belirlendi. Bu sene 350 gram olarak belirlenen ramazan pidesi 6 liradan satışa sunulacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden (2 Nisan) itibaren geçerli olacak.

Geçtiğimiz yıl 250 gram olarak satılan Ramazan pidesi, 3 TL olarak belirlenmişti.

Ramazan pidesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar: Öncelikle hamur hazırlanırken kıvamının doğru bir şekilde tutturulması oldukça önemlidir. Ramazan pidesinin iyi bir kıvam alabilmesi için malzemelerin iyice karıştırılması gerekmektedir. Mayanın iyice kabarması, Ramazan pidesinin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Fırının 200 derece olması da yine Ramazan pidesinin kıvamı için önemlidir. Tüm bunların dışında pidenin pişme işlemi tamamlandıktan sonra üzeri kapatılarak dinlendirilmesi gerekmektedir. Bu da pidenin daha çıtır olmasını sağlayacaktır.