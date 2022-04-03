BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  GÜNCEL

Ramazan pidesi kaç para İzmir 2022 yumurtalı-sade pide fiyatları

Ramazan pidesi kaç para İzmir 2022 yumurtalı-sade pide fiyatları

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pide fiyatları da en çok araştırılan konulardan biri oldu. 2022 yılında İzmir'de pide fiyatlarına zam geldi. 350 gram olan pidenin satış fiyatı 6 lira oldu. 2021 yılında 250 gram pidenin fiyatı 3 lira olarak belirlenmişti.

Abone ol

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kaldı. Ramazan sofralarının vazgeçilmez parçalarından bir tanesi olan Ramazan pidesi vatandaşlar tarafından hem özlendi hem de 2022 yılında fiyatı merak edildi. İftar ve sahur sofralarının bir parçası olan Ramazan pidesi sade ve yumurtalı olarak ikiye ayrılıyor. Pide kaç lira? Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti Ramazan pidesi İzmir'de ne kadara satılacak? İşte ramazan pidesi fiyatı...

İzmir'de Ramazan pidesi kaç para: İzmir'de 350 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak.

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı İzmir'de belirlendi. Bu sene 350 gram olarak belirlenen ramazan pidesi 6 liradan satışa sunulacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden (2 Nisan) itibaren geçerli olacak.

Geçtiğimiz yıl 250 gram olarak satılan Ramazan pidesi, 3 TL olarak belirlenmişti.

Ramazan pidesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar:  Öncelikle hamur hazırlanırken kıvamının doğru bir şekilde tutturulması oldukça önemlidir. Ramazan pidesinin iyi bir kıvam alabilmesi için malzemelerin iyice karıştırılması gerekmektedir. Mayanın iyice kabarması, Ramazan pidesinin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Fırının 200 derece olması da yine Ramazan pidesinin kıvamı için önemlidir. Tüm bunların dışında pidenin pişme işlemi tamamlandıktan sonra üzeri kapatılarak dinlendirilmesi gerekmektedir. Bu da pidenin daha çıtır olmasını sağlayacaktır.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadir gecesi ne zaman Ramazan'ın 27. gecesi hangi gün?
Kadir gecesi ne zaman Ramazan'ın 27. gecesi hangi gün?
İstanbul'de 14 evi soyan hırsızlar yakalandı 16 yaşında 29 kaydı çıktı!
İstanbul'de 14 evi soyan hırsızlar yakalandı 16 yaşında 29 kaydı çıktı!
Celal Şengör'e soruşturmada şok sonuç! 'Eteğini kaldırıp tokatladım' demişti
Celal Şengör'e soruşturmada şok sonuç! 'Eteğini kaldırıp tokatladım' demişti
Günlük fitre hesaplama 2022 fitre kimlere verilir ne kadar verilir?
Günlük fitre hesaplama 2022 fitre kimlere verilir ne kadar verilir?
Ukrayna duyurdu: 18 bin Rus askeri öldürüldü
Ukrayna duyurdu: 18 bin Rus askeri öldürüldü
Oruçluyken masturbasyon yapmak orucu bozar mı kefaret gerekir mi?
Oruçluyken masturbasyon yapmak orucu bozar mı kefaret gerekir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldı! Seçim hazırlıkları başladı: asgari ücret, EYT, emekli maaşı masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldı! Seçim hazırlıkları başladı: asgari ücret, EYT, emekli maaşı masada
Sevgiliyi dudağından öpmek, öpüşmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Sevgiliyi dudağından öpmek, öpüşmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
İstanbulda 15 ilçede elektrikler kesilecek! İşte 7 saat boyunca elektriklerin kesileceği ilçeler ve saatleri...
İstanbulda 15 ilçede elektrikler kesilecek! İşte 7 saat boyunca elektriklerin kesileceği ilçeler ve saatleri...
İftar duası Arapça okunuşu Diyanet ve iftar duası Türkçe okunuşu
İftar duası Arapça okunuşu Diyanet ve iftar duası Türkçe okunuşu