BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  DÜNYA

Ukrayna duyurdu: 18 bin Rus askeri öldürüldü

Ukrayna duyurdu: 18 bin Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırılarda Rus ordusunun ağır kayıplar verdiği belirtilerek, “Savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldü” denildi.

Abone ol

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, iki ülke tarafından da kayıplar açıklanmaya devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, operasyonların son durumuna ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun savaşın başından bu yana çok fazla askeri personel ve teknik araç kaybettiğini belirterek,

“Savaşın başladığı günden bu yana 39 gün içinde 18 bin Rus askeri öldürüldü. Rus ordusuna ait 644 tank, bin 830 zırhlı askeri araç, 325 top atış sistemi, 105 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 143 savaş uçağı, 134 helikopter, 89 İnsansız Hava Aracı, 1249 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 24 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sistemi de imha edildi” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Oruçluyken masturbasyon yapmak orucu bozar mı kefaret gerekir mi?
Oruçluyken masturbasyon yapmak orucu bozar mı kefaret gerekir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldı! Seçim hazırlıkları başladı: asgari ücret, EYT, emekli maaşı masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldı! Seçim hazırlıkları başladı: asgari ücret, EYT, emekli maaşı masada
İstanbulda 15 ilçede elektrikler kesilecek! İşte 7 saat boyunca elektriklerin kesileceği ilçeler ve saatleri...
İstanbulda 15 ilçede elektrikler kesilecek! İşte 7 saat boyunca elektriklerin kesileceği ilçeler ve saatleri...
İftar duası Arapça okunuşu Diyanet ve iftar duası Türkçe okunuşu
İftar duası Arapça okunuşu Diyanet ve iftar duası Türkçe okunuşu
Kanserden diyabete en önemli 600 ilaç piyasada bulanamıyor
Kanserden diyabete en önemli 600 ilaç piyasada bulanamıyor
Türk komandosu kullandı, ilk ihracata kapı açıldı
Türk komandosu kullandı, ilk ihracata kapı açıldı
Ramazan ayında bakliyata zam açıklaması: Küçük fiyat ayarlamaları olabilir
Ramazan ayında bakliyata zam açıklaması: Küçük fiyat ayarlamaları olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ucuz et' dedi bakanlık harekete geçti 81 ile 'acil' kodlu yazı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ucuz et' dedi bakanlık harekete geçti 81 ile 'acil' kodlu yazı
Domates fiyat etiketlerinde rekor! Zammı yüzde 191.76'yı buldu!
Domates fiyat etiketlerinde rekor! Zammı yüzde 191.76'yı buldu!
Bekçi alımı 2022 bekçilik başvuru formu doldurma ekranı
Bekçi alımı 2022 bekçilik başvuru formu doldurma ekranı