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Kanserden diyabete en önemli 600 ilaç piyasada bulanamıyor

Kanserden diyabete en önemli 600 ilaç piyasada bulanamıyor

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye’de yurttaşların kanserden diyabete, tansiyondan epilepsiye bir çok hastalık için zorunlu ilaçlara ulaşamadığını söyledi.

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut; kanserden diyabete, tansiyondan epilepsiye ve romatizmal ilaçlara kadar 600 kalem ilacın temin edilemediğini belirterek yaşanan krizi TBMM gündemine taşıdı.

Şubat ayında ilaç fiyatlarına yüksek oranda zam yapılmasına karşın yurttaşların birçok ilacı temin edemediğine dikkat çeken Barut, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce araştırma yapılmasını, ilaçta dışa bağımlılığın son bulması ve yerli üretim için seferberlik başlatılmasını istiyoruz” dedi.

100 ilaçtan 20'si bulunamıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Araştırma Önergesi sunarak gerekçesini paylaşan Ayhan Barut, “Gelişen dünyada tıbbi tedavinin ayrılmaz parçası ilaçlarla ilgili Türkiye’de ciddi sorunlar yaşandığı ortadadır. Bunlardan birisi de sıklıkla gündeme gelen ilaç yokluğu sorunudur. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan döviz kuru güncellenmiş, ilaç fiyatlarına yüzde 37.43’lük zam yapılmıştı. Fiyat geçişinden sonra birçok ilaç piyasa verilmeye başlasa da yine de her 100 ilaçtan 20’sinin bulunamadığı ortaya çıktı” diye konuştu.

Yerli üretim çağrısı
Kanserden diyabete, tansiyondan epilepsiye ve romatizmal ilaçlara kadar 600 kalem ilacın temin edilemediğine işaret eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

– Tüm ilaçlara yapılan kur zammı sonrası özellikle kanser, diyabet ve bazı tansiyon ilaçlarının bulunamadığı sağlık camiası ve eczacılarımız tarafından dile getirilmektedir. Haziranda ilaçlara yapılacak yüzde 15-25 aralığındaki yeni bir zam beklentisinin bu sorunun temelinde yattığı iddiası ise akıl alır gibi değildir. İlaç yokluğun nedenlerinden belki de en büyüğü ilaçta dışa bağımlılıktır. Derhal tıbbi ilaçta da dışa bağımlılıktan kurtulmalı, yerli ilaç üretimi için seferber olunmalı, yerli üretim desteklenmelidir.

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