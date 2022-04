Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ucuz et' dedi bakanlık harekete geçti 81 ile 'acil' kodlu yazı

Yem fiyatlarının artmasıyla süt üretimindeki hayvan yetiştiricileri hayvanlarını kesime yollama kararı alınca Tarım ve Orman Bakanlığı "acele" koduyla yazı gönderdi. Kesilebilecek erkek hayvanlar acil kesime yollanacak.

Yüksek yem fiyatları nedeniyle yetiştiriciler “bari kestireyim, paramı alıp geçineyim” derken Tarım ve Orman Bakanlığı, illere “acele” koduyla yazı gönderdi. Bakanlık mevcut doluluk oranlarının ve büyükbaş erkek hayvan sayısının iki gün içinde bildirilmesini istedi.

Et ve Süt Kurumu'nun geçtiğimiz Mart ayında kırmızı ete yaptığı yüzde 48'lik zam sonrası Tarım Bakanlığı Ramazan'da üreticinin elindeki kesime gidebilecek erkek hayvan sayısının acil tespitini istedi. Bakanlık 81 ile gönderdiği yazıda sayının 2 gün içinde Ankara'ya iletilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokat'ta üreticilerle bir araya geldiğinde yaptığı 'Ramazan ayında vatandaşlara ucuz et yedirmek istiyoruz' açıklamasının ardından Tarım Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık 81 ile gönderdiği yazıda üreticinin elinde kesime gidebilecek erkek hayvan sayısının acil bir şekilde tespit edilmesini isteyen bir genelge gönderdi.

Cumhuriyet'in haberine göre; 29 Mart’ta illere “acele” koduyla yazı gönderen Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, kırmızı et üretimine dair planlama için işletmelerde mevcut besideki büyükbaş hayvan varlığının tespiti ve işletmelerin kapasitesi, doluluk oranı, üç ayda kesilebilecek büyükbaş erkek hayvan sayısının belirlenmesinin amaçlandığını belirtti. İl ve ilçe müdürlüklerindeki tüm araç, idari ve teknik elemanların görevlendirilmesi, personelin, işletme sahibine tespit tutanağı imzalatması, en geç 30 Mart’a kadar işletmelerin bizzat görülüp, kulak küpesi, aşılama ve sevk belgeleri dikkate alınarak hazırlanacak raporu göndermesi istendi.

Kıymanın kilosu 83 liraya çıktı

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına geçtiğimiz 21 Mart tarihinde yüzde 48 zam yaptı. 48’lik zamla birlikte ESK’da sığır bonfilenin kilosu 154 liradan 228 liraya, sığır pirzolanın kilosu 103 liradan 152 liraya, sığır kontrfilenin kilosu 98 liradan 145 liraya, sığır biftek-rostonun kilosu 79 lira 50 kuruştan 117 lira 50 kuruşa, sığır kuşbaşının kilosu 62 lira 50 kuruştan 92 liraya ve sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kırmızı et fiyatlarından sonra Tokat'ta üreticilerle buluşmuş hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntıları dinlemişti. Erdoğan, Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye yerli üreticiden bir an önce hayvan alarak Ramazan'da vatandaşa uygun bir fiyata sunulmasını istemişti. Erdoğan, "Uygun fiyatla, Vahit Bey bu konularda güvenilir bir dava arkadaşımdır. Hiçbir zaman vatandaşımızı dara düşürmez. En uygun imkanlarla vatandaşımızdan biz bu hayvanları alırız, süratle de Tarım Kredi olarak bunları piyasaya süreriz. Ramazan geldi, Ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim." açıklaması yapmıştı.