Meteoroloji '4 gün sürecek' deyip 31 ile 'turuncu' 18 ile 'sarı' kodlu uyarı yaptı! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Balıkesir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Türkiye'yi etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Meteoroloji, 31 şehre uturuncu 18 ile sarı alarm verdi. Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Ankara, çöl tozu etkisi altında kayboldu... İşte 2 Nisan 2022 son hava durumu raporu...
Meteoroloji yurt genelinde etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 49 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Öte yandan hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı öğrenilirken İstanbul'da aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
Rapora göre kuvvetli fırtına 4 gün daha etkisini sürdürecek. Ankara, çöl tozu altında adeta yok oldu. Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Batıda toz taşınımı bekleniyor
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.