Rusya, Odessa'yı havadan vurdu! Bir petrol rafinerisi ve üç yakıt depolama tesisi imha edildi

UKRAYNA’nın güneyindeki liman şehri Odesa’da, sabahın ilk saatlerinde güçlü patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer şehrin hava saldırısıyla vurulduğunu söyledi. Rusya, "Odessa yakınlarında bir petrol rafinerisi ve üç yakıt depolama tesisi imha edildi" açıklaması yaptı.

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Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanlarından olan Anton Herashchenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada şehrin hava saldırısı altında olduğunu ve bazı füzelerin hava savunma sistemlerince vurulduğunu söyledi.

Odessa’da bulunan Washington Post muhabiri Isabelle Khurshudyan Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Odesa kent merkezinde büyük patlama sesleri geliyor. Kaldığım otelin pencereleri sallanıyor. Neler yaşandığı henüz belli değil” dedi.

Odessa Bölgesel Askeri İdare Sözcüsü Serhiy Bratchuk ise halka sığınaklarda kalma çağrısı yaptı. Facebook’ta yaptığı paylaşımda Bratchuk, “Üstesinden geleceğiz!” diye yazdı.

AFP haber ajansının paylaştığı bir haberde de, yerel saatle 06.00’da patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. AFP muhabiri, kentin sanayi bölgesinde en az üç büyük dumanın ve alevlerin görüldüğünü bildirdi.