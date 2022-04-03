Burak Yörük İETT şoförü dayak olayı nedir işin aslı çıktı

Baraj dizisi ile çıkış yapan ve hayran kitlesini arttıran oyuncu Burak Yörük yolda tartıştığı İETT şoförünü yumrukladı. Hakaret ve küfürler savuran Burak Yörük bu hareketi gündem oldu. Bu vahim olayın ardından suskunluğunu bozan Burak Yörük merak konusu oldu. Peki kimdir Burak Yörük, yaşı kaç hangi dizilerde oynadı ve Burak Yörük'ün sevgilisi kimdir?

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Ben Onu Çok Sevdim, Barak ve 4N1K gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Burak Yörük bugun gündeme yerleşti. Arkadaşı ile seyir halindeyken yolda İETT şoförü ile tartışan, daha sonra aracı durdurup İETT şoförüne saldıran yumruklayan Burak Yörük hakaretler ve küfürler de savurdu. İETT şoförünün şikayetçiyim demesine rağmen polisler tarafından aracına bindirilip gönderilen Burak Yörük merak konusu oldu.

Otobüs şoförünü yumrukladı: Habertürk'te yer alan habere göre; bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen Yörük, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olay yerine gelen emniyet görevlileri ise Burak Yörük'ü güçlükle sakinleştirdi.

Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.

Şikayetçiyim dedi serbest bırakıldı: O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alınırken; şoförün "Şikayetçiyim" demesine rağmen Burak Yörük'ün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi de tartışma konusu oldu.

Tepkiler yağdı:

Saldırı anları sosyal medyada hızla yayılırken, Yörük kullanıcılardan tepki topladı. Ünlü oyuncu, konuyla alakalı henüz suskunluğunu koruyor.

Burak Yörük kimdir: Burak Yörük, 26 Mayıs 1995’te İstanbul’da dünyaya gelmişti.

Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde okuyan Burak Yörük, küçük yaşlardan beri ekranlarda yer alıyor.

İlk olarak Biz Boşanıyoruz dizisinde rol alan Burak Yörük, 1.88 metre boyunda ve ikizle burcudur.

Burak Yörük’ün Rol Aldığı Yapımlar



2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)

2005 - Şeytan

2007 - Dede Korkut Hikâyeleri (Salur Kazan)

2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)

2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)

2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)

2020 - Baraj (Tarık Yılmaz)

2021- Aşk Mantık İntikam (Çınar)