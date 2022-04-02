Ukrayna: Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını bildirdi.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılar bir ayı aşkındır devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, savaştaki son durum hakkında bilgi verdi.

Kiev dahil 4 şehrin tamamı kurtarıldı

Malyar, Facebook hesabından, "İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

Şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köyler temizlendi

İrpen Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köylerin de işgalcilerden temizlendiğini duyurdu.

Markuşin, kentteki molozların temizlendiğini, kalan sakinlere yiyecek ve ilaç dağıtımı yaptıklarını, mayın tehlikesi nedeniyle kentin henüz tam güvenli olmadığını kaydetti.