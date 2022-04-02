BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede Sarı Lacivertli takım 4-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galbiyeti getiren golleri 16. dakikada Zajc, 45. dakikada Rossi, 54. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3'te Arda Güler kaydetti.

7 MAÇLIK SERİ
7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe bu sonuçla 56 puana yükseldi ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı. Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kayserispor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Termometreler 33 dereceyi gösterdi! O kent resmen kavruldu
Termometreler 33 dereceyi gösterdi! O kent resmen kavruldu
Bakan Nureddin Nebati'den altın buluşması: Verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Bakan Nureddin Nebati'den altın buluşması: Verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi açıklamaları: Göz dikenlere acımayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi açıklamaları: Göz dikenlere acımayacağız
Çamaşır makinesinin kablosu alev aldı kolları yandı
Çamaşır makinesinin kablosu alev aldı kolları yandı
Ayhan Bilgen'in partisine logo şoku DSP yargıya taşıyacak
Ayhan Bilgen'in partisine logo şoku DSP yargıya taşıyacak
Bir orman yangını haberi daha! Rüzgar nedeni ile alevler yayıldı
Bir orman yangını haberi daha! Rüzgar nedeni ile alevler yayıldı
İstanbul Valiliği'nden İBB'ye ramazanda Sultanahmet engeli haberine açıklama
İstanbul Valiliği'nden İBB'ye ramazanda Sultanahmet engeli haberine açıklama
Giresunspor Sivasspor maçında 4 gol atıldı
Giresunspor Sivasspor maçında 4 gol atıldı
Rus ve Ukrayna turistinden ümit kesildi Ortadoğu'dan bekleniyor
Rus ve Ukrayna turistinden ümit kesildi Ortadoğu'dan bekleniyor
AK Partili vekilden Beren Saat'e tepki: HDP ve CHP'li vekillerin konuşmalarıyla aynı
AK Partili vekilden Beren Saat'e tepki: HDP ve CHP'li vekillerin konuşmalarıyla aynı