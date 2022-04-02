Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede Sarı Lacivertli takım 4-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galbiyeti getiren golleri 16. dakikada Zajc, 45. dakikada Rossi, 54. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3'te Arda Güler kaydetti.
7 MAÇLIK SERİ
7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe bu sonuçla 56 puana yükseldi ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı. Kayserispor ise 38 puanda kaldı.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kayserispor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.