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Ayhan Bilgen'in partisine logo şoku DSP yargıya taşıyacak

Ayhan Bilgen'in partisine logo şoku DSP yargıya taşıyacak

DSP, Ayhan Bilgen'in kurduğu partinin ambleminin kendilerinin kullandığı ambleme benzediği gerekçesiyle konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

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DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur, Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (SES Parti) kullandığı güvercin amblemine ilişkin, "Amblemin en kısa sürede değiştirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi nezdinde gerekli yasal süreci başlatacağız." açıklamasını yaptı. 

Okur, yazılı açıklamasında, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini, Türkiye'de de değişik zamanlarda ve farklı gerekçelerle birçok siyasi parti kurulduğunu belirtti.

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve arkadaşları tarafından kurulan SES Parti'nin, kurumsal simgesi olarak lacivert zemin üzerine ağzında zeytin dalı bulunan beyaz güvercin logosu kullandığını bildiren Okur, şunları kaydetti:

"Kendilerine ve Türk siyasetine hayırlı olması temennimizi iletiyoruz. Ancak öncelikle belirtmeliyiz ki, bu tercih doğru bir yaklaşım içermemektedir. Umudun simgesi mavi zemin üzerinde, barışın simgesi 'Ak Güvercin' 1985'te kurulan DSP'nin amblemidir ve Türk seçmeni tarafından da 37 yıldır katıldığı bütün seçimlerde bu simge kullanılmaktadır. Böyle bir amblem belirlemesi en hafif deyimiyle talihsiz bir tercih olmuştur. Amblemin en kısa sürede değiştirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi nezdinde gerekli yasal süreci başlatacağız."

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