İstanbul Valiliği'nden İBB'ye ramazanda Sultanahmet engeli haberine açıklama

İstanbul Valiliği'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Sultanahmet Meydanı'nda ramazan ayı etkinliklerine izin vermediği ile ilgili haberlere açıklama geldi.

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İstanbul Valiliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından talep geldiğini ve bilgilendirmeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletti. Bakanlık ise Sultanahmet Meydanı bölgesinin tarihi alan olduğunu belirtti. İstanbul Valiliği açıklaması şöyle:

Basında yer alan “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan etkinlikleri düzenlenmek istenildiği, ancak bu talebe Valiliğimizce izin verilmediği” yönündeki haberler nedeniyle, aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca Sultanahmet Meydanı’nda 2 Nisan-2 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ramazan Etkinlikleri gerçekleştirilmesinin planlandığı; bu kapsamda konser, söyleşi, tiyatro faaliyetleri için sahneler, atölye çalışmaları, yemek ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi amacıyla, stant ve dinlenme alanları kurulacağı belirtilerek, bu etkinlikler sırasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istenilmiştir.

Diğer yandan, yine Sultanahmet Meydanı’nda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Ramazan ayı boyunca “Kitap ve Kültür Fuarı” düzenleme talebinde bulunulmuştur.

Konunun, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görev ve yetki alanında bulunması nedeniyle her iki talep Valiliğimizce; İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmiştir.

Buna istinaden İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan cevabi yazıda;

“Kurulun 26.02.2020 tarihinde aldığı 7346 sayılı karar ile Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilmesi istenen bu türden etkinliklerin; “Meydanı’nın Dünya Kültürel Miras alanında bulunması, kurulacak stant ve sahnelerin meydan çevresindeki 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle UYGUN OLMADIĞINA karar verildiği, bu nedenle her iki talebin de değerlendirilemeyeceği” bildirilmiştir.

Valiliğimize gönderilen cevabi yazı, talepte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’na iletilmiş olup, bunun dışında Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı söz konusu değildir.