Üsküdar Belediyesi 30 bin kişiye yemek hazırlıyor

Üsküdar’da sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan aşevi çalışanları, yaşlı, kimsesiz ve evinde yemek pişiremeyen ihtiyaç sahibi binlerce vatandaş için dev kazanlarda tonlarca yemek pişiriyor. Ekipler, pişirilen 30 bin yemeği ihtiyaç sahiplerine 23 ayrı noktadan ulaştırıyor.

Abone ol

Üsküdar Belediyesi Aşevleri, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Aşevleri, Üsküdar’da bulunan yaşlı, kimsesiz, evinde yemek pişiremeyen ihtiyaç sahibi on binlerce vatandaş için haftanın her günü çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Usta aşçılar tarafından özen ve titizlikle pişirilen yemekler kimsesiz yaşlılara dağıtılarak sıcak yemek ihtiyaçları karşılanıyor. Ekipler tarafından kapı kapı dolaşılarak dağıtımı sağlanan sıcak yemek hizmeti ile binlerce yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzü gülüyor.

Bu Ramazan'da yine tonlarca bakliyat, yağ, et ve sebzeden oluşan özel menüler için çok sayıda dev kazanlar en hijyenik koşullarda üretime hazır hale getirilerek Ramazanın ilk gününde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

“Üsküdar'da toplamda 30 bin kişiye yemek hazırlıyoruz”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün ilk orucumuzu tutuyoruz. Allah kabul etsin. Üsküdar'da toplamda 30 bin kişiye yemek hazırlıyoruz. Bizim yemeklerimiz zaten çok leziz, çok lezzetli ve tatlı. Sebebine gelince bir defa pilavımızda biliyorsunuz her zaman olduğu gibi meşhur Trabzon'un yaylalarında tereyağı var. Aşağı yukarı 600 kilo yağ kullanıyoruz. 3 ton pirinç kullanıyoruz. 3 ton kırmızı et kullanıyoruz. 1 ton mercimek kullanıyoruz. 500 kilo nohut kullanıyoruz. 2 ton hurma ikram ediyoruz hemşehrilerimize. Muazzam bir iftar menüsüyle sevgili hemşehrilerimizin huzuruna çıkıyoruz“ dedi.

“Üsküdar'da bu işleri yapmak hepimize gurur veriyor”

Üsküdar Aşevi aşçıbaşı Aşkın Erdem, “Normalde 30 bin kişiyi bu yemeklerden ikram ediyoruz. 23 ayrı noktada dağıtıyoruz. Akşam iftardan yarım saat, 1 saat sonraya kadar bu yoğun tempoda devam ediyoruz. Üsküdar'da bu işleri yapmak hepimize gurur veriyor. Şevkle yapıyoruz bu işi, severek yapıyoruz. Hiç de yorulmuyoruz. Bu akşam menüde mercimek çorbamız var. Kavurmamız var ve nohutlu pilavımız var. Tulumba tatlımız var. Hurmamız var. Suyumuz var. Ayranımız var. İhtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz“ ifadeleri kullandı.