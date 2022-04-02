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Bakan Adil Karaismailoğlu Malatya'daki havaalanı inşaatını inceledi

Bakan Adil Karaismailoğlu Malatya'daki havaalanı inşaatını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya’da yeni havaalanı binası inşaatında incelemelerde bulundu.

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Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Erhaç Havaalanında yapımı süren yeni terminal binası inşaatında incelemelerde bulundu. İl protokolü tarafından havaalanında karşılanan Bakan Karaismailoğlu, inşaat binasına geçerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Buradaki incelemesinin ardından kent merkezine geçen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Malatya Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret eden Karaismailoğlu, bugün gün boyu çeşitli ziyaretlere katıldıktan sonra Malatya Kuzey Çevreyolunun 1. Etap açılışına katılacak.

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