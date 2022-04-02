Kayseri'de bir bağ evinde aynı gün iki kez yangın çıktı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde aynı gün iki kez yangın çıkan bağ evi zarar gördü.Abone ol
Esentepe Mahallesi Dilek Sokak'ta bir bağ evinde, ev sahiplerinin ayrılmasının ardından gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aynı evden öğle saatlerinde de duman yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Ekiplerin söndürdüğü yangında bağ evi zarar gördü.
Polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.