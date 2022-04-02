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Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez'den kötü haber! Sağlık durumunu paylaştı

Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez'den kötü haber! Sağlık durumunu paylaştı

Çukur, Aziz ve Güllerin Savaşı gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Damla Sönmez'den üzen haber geldi.

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Aziz dizisinde Dilruba karakterini canlandıran 34 yaşındaki oyuncu Damla Sönmez'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kendisini kötü hisseden Damla Sönmez’in korona test sonucu pozitif çıktı. Sönmez kendisini hemen karantinaya alındı. Ünlü oyuncunun bir hafta içerisinde Aziz dizisinin çekimlerine dönebileceği iddia edildi. Sönmez sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler hafif atlatıyorum." paylaşımını yaptı.

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