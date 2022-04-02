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Afyankarahisar'da kuzenler arasındaki arazi kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyankarahisar'da kuzenler arasındaki arazi kavgası kanlı bitti

Afyonkarahisar’da kuzenler arasında yaşanan kavgada, 3 kişi amca çocuklarını önce sopalarla dövdü ardından pompalı tüfekle kalçasından vurdu. Olayda tüfeğe ateşleyen gruptaki bir kişi ise çıkan saçmalardan yaralanırken, polis otomobille kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Burmalı mahallesi Basın caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 4 kuzen sabah erken saatlerde tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine iddiaya göre, Cihan K. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi olayı tekrar konuşmak için amca çocukları olan Tarık K.’nın otomobille yanına geldi.

Burada şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 3 kişi kuzenleri olan Tarık K.’yı önce sopalarla darp etti, ardından otomobilden aldıkları pompalı tüfekle üzerine ateş açtı. Tarık K., iki el açılan ateşte kalçasından vurularak kanlar içinde kaldırıma yığılıp kaldı. Olayı gerçekleştiren şahıslar daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı
Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalçasından vurularak kanlar içinde kalan Tarık K.’yı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olaya karışan ve karşıt grupta olan Cihan K., isimli şahısta daha sonra yaralı olarak kendi imkanları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gitti. Cihan K.’nın pompalı tüfekle açılan ateşte saçmaların karnına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis kavgaya karıştıktan sonra kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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