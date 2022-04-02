AK Parti oylarında 3 puanlık artış Metropoll son seçim anketini açıkladı
Metropoll Araştırma seçim anketi sonucuna göre, Rusya-Ukrayna krizindeki AK Parti'nin rolü içeride AK Parti'nin oyunda artışa neden oldu. İşte son seçim anketi sonucu.Abone ol
Seçim anketleriyle öne çıkan Metropoll Araştırma, Ukrayna-Rusya krizinde AK Parti’nin oy oranına ilişkin sonuçları paylaştı.
Metropoll Araştırma Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar seçim anketi sonucunu “Ukrayna krizindeki kolaylaştırı rolünün AK Parti oy desteğine etkisi. Şubat ayına göre AK Parti oyunda 3 puanlık artış görüldü.” notuyla paylaştı.
AK Parti oyu yüzde 34.9 oldu
Seçim anketi çalışmasında katılımcılara, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” soruları yönetildi.
Seçim anketi sonuçlarına göre, AK Parti’nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 34,9 olurken kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 26,4 oldu.