Kütahya'da telefonla dolandırdığı yaşlı kadından aldığı para ve altınlarla suçüstü yakalandı

Kütahya'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kadını dolandıran kişi, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meydan Mahallesi'nde yaşlı kadının dolandırılmak üzere olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adreste tedbir alan ekipler, kadının evine gelerek altın ve paralarını aldıktan sonra hızla uzaklaşmaya çalışan K.G'yi suçüstü yakalayıp ekip aracına bindirdi.

Gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen K.G'nin üzerinde mendile sarılı 26 bin lira ile 5 Cumhuriyet altını bulundu.

Hakkında 2'si telefonla dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama kararı olduğu belirlenen K.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​