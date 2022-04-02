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Nihat Hatipoğlu canlı yayın saati kaç? İftar programı hangi kanalda?

Nihat Hatipoğlu canlı yayın saati kaç? İftar programı hangi kanalda?

Ramazan'ın gelişi ile birlikte Nihat Hatipoğlu'nun programının hangi kanalda ve saat kaçta olduğu araştırılıyor. Nihat Hatipoğlu atv ekranlarında iftarda ve sahurda izleyici ile buluşacak.

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ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu'nun iftar ve sahur programının saati araştırılıyor. Milyonların ilgi ile takip ettiği programın saati yayın akışında yer alıyor.

ATV yayın akışı (2 Nisan 2022 cumartesi)

06:15 Kuruluş Osman

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Adı Sevgi

13:00 Adı Sevgi

16:00 Adı Sevgi

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:05 Kardeşlerim

00:25 Destan

02:30 Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:25 Hz. Ömer

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