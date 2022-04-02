Nihat Hatipoğlu canlı yayın saati kaç? İftar programı hangi kanalda?
Ramazan'ın gelişi ile birlikte Nihat Hatipoğlu'nun programının hangi kanalda ve saat kaçta olduğu araştırılıyor. Nihat Hatipoğlu atv ekranlarında iftarda ve sahurda izleyici ile buluşacak.Abone ol
ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu'nun iftar ve sahur programının saati araştırılıyor. Milyonların ilgi ile takip ettiği programın saati yayın akışında yer alıyor.
ATV yayın akışı (2 Nisan 2022 cumartesi)
06:15 Kuruluş Osman
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Adı Sevgi
13:00 Adı Sevgi
16:00 Adı Sevgi
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:05 Kardeşlerim
00:25 Destan
02:30 Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer