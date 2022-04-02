BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Selçuk Bayraktar'dan Şirin Payzın ve Halk Tv'ye dava

Selçuk Bayraktar'dan Şirin Payzın ve Halk Tv'ye dava

Selçuk Bayraktar, Halk Tv'ye ve Şirin Payzın’a SİHA ve İHA'larla ilgili söylediği Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 150 bin TL’lik manevi tazminat talepli dava açtı.

Abone ol

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kaynak aktarıldığını iddia eden gazeteci Çiğdem Toker tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Selçuk Bayraktar, Halk Tv'ye ve Şirin Payzın’a Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 150 bin TL’lik manevi tazminat talepli dava açtı.

Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu T3 Vakfı gazeteci Çiğdem Toker'in 'İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu' başlıklı köşe yazısı nedeniyle dava açtı. Mahkeme Toker'e dün 30 bin lira tazminat cezası verdi. Bu kararın ardından Selçuk Bayraktar söz konusu vakfın sosyal medya hesabından Çiğdem Toker'in attığı tweet alıntılanarak, "İftira zincirinin ilk halkası olan müfteriye karşı açtığımız dava sonuçlandı Etik ve ahlaktan taviz vermeyecek gazeteciler yetiştirmek üzere oluşturduğumuz burs programına 30 bin TL’lik bir ilave de Çiğdem Toker aleyhine açtığımız davadan geldi. #GazetecilikMüfterilikDeğildir" paylaşımı yaptı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, tüm bu gelişmeler yaşanırken Şirin Payzın’ın 16 Şubat 2022 tarihli ‘Sözüm Var’ yayınında programa konuk olan İyi Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan’a İHA ve SİHA’ları üreten Baykar Teknoloji'ye ilişkin sorduğu sorular dava konusu oldu.

Selçuk Bayraktar Şirin Payzın ve Halk TV'ye 150 bin TL manevi tazminat talepli dava açtı.

Dava dilekçesinde Payzın’ın konuğuna sorduğu sorulara ve yanıtlarına yer verilirken Bayraktar’ın kişilik haklarının zedelendiği ve hakarete uğradığı öne sürüldü.

İlgili Haberler
Çiğdem Toker T3 Vakfı'na tazminat ödeyecek Selçuk Bayraktar: Gazeteci müsveddesi
ÖNCEKİ HABERLER
Bulgaristan bir Rus diplomatı daha "istenmeyen kişi" ilan etti
Bulgaristan bir Rus diplomatı daha "istenmeyen kişi" ilan etti
Kütahya'da telefonla dolandırdığı yaşlı kadından aldığı para ve altınlarla suçüstü yakalandı
Kütahya'da telefonla dolandırdığı yaşlı kadından aldığı para ve altınlarla suçüstü yakalandı
Bakan Adil Karaismailoğlu Malatya'daki havaalanı inşaatını inceledi
Bakan Adil Karaismailoğlu Malatya'daki havaalanı inşaatını inceledi
Kayseri'de bir bağ evinde aynı gün iki kez yangın çıktı
Kayseri'de bir bağ evinde aynı gün iki kez yangın çıktı
ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacak
ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacak
Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı tek tek yanıtladı
Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı tek tek yanıtladı
Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez'den kötü haber! Sağlık durumunu paylaştı
Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez'den kötü haber! Sağlık durumunu paylaştı
AK Parti oylarında 3 puanlık artış Metropoll son seçim anketini açıkladı
AK Parti oylarında 3 puanlık artış Metropoll son seçim anketini açıkladı
Afyankarahisar'da kuzenler arasındaki arazi kavgası kanlı bitti
Afyankarahisar'da kuzenler arasındaki arazi kavgası kanlı bitti
Valilik açıkladı! Motosiklet ve scooter yasağı iptal oldu
Valilik açıkladı! Motosiklet ve scooter yasağı iptal oldu