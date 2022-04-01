Çiğdem Toker T3 Vakfı'na tazminat ödeyecek Selçuk Bayraktar: Gazeteci müsveddesi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kaynak aktarıldığını iddia eden gazeteci Çiğdem Toker tazminat ödemeye mahkum edildi.

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T3 Vakfı'nın Gazeteci Çiğdem Toker hakkında açtığı dava sonuçlandı.

Gazeteci Çiğdem Toker, T3 Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden para aldığını iddia etmişti. İddialarının asılsız olduğu ortaya çıkan Toker, T3 Vakfı'na 30 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kararın ardından T3 Vakfı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan açıklama geldi.

Burs programına 30 Bin TL'lik ilave

T3 Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''İftira zincirinin ilk halkası olan müfteriye karşı açtığımız dava sonuçlandı Etik ve ahlaktan taviz vermeyecek gazeteciler yetiştirmek üzere oluşturduğumuz burs programına 30.000 TL’lik bir ilave de Çiğdem Toker aleyhine açtığımız davadan geldi.'' denildi.

İlk yayan gazeteci müsveddesi

Aynı zamanda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Selçuk Bayraktar Toker hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Bayraktar açıklamasında, '' Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu, 2019 yerel seçim döneminde vakfımız aleyhine başlatılan kirli kampanyayı ve İBB'den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi. Gazetecilik; yalancılık, sahtekarlık, yüzsüzlük, arsızlık da değildir!'' ifadelerini kulandı.

Haluk Bayraktar: Bu müfterinin arsızlığı unutulmasın

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan da sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Bayraktar, "Kurucuları dışında hiçbir kişi/kurumdan tek kuruş bağış veya tahsis kabul etmeyen bir vakfa alenen iftira at, hakikati görmezden gel, mahkemelerde iftira attığın tescillensin, üstüne bir de utanmadan unutmayın yaz. İftira kampanyasını başlatan bu müfterinin arsızlığı unutulmasın." dedi.