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Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanıyla 'güzel kız' muhabbeti

Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanıyla 'güzel kız' muhabbeti

EMEKLİ Büyükelçi Çınar Aldemir, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile yaptığı esprili ‘güzel kız’ muhabbetini anlattı...

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Dünyanın dört bir tarafında görev yapmış emekli Türk büyükelçilerinin hatıraları ‘Kayıt Dışı Anılar’ adlı kitapta toplandı. Tarihi ve renkli anıların anlatıldığı kitapta, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Kazakistan ziyaretinde Nursultan Nazarbayev ile yaptığı esprili ‘güzel kız’ muhabbeti de yer aldı. İşte Hürriyet'in haberindeki o anı...

Çınar Aldemir, Kazakistan Büyükelçisi iken 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, mevkidaşı Nursultan Nazarbayev’i ziyaret eder. Aldemir, o ziyarette yaşanan gülümseten diyaloğu kitapta şöyle anlatıyor:

“Yemekte Cumhurbaşkanı Nazarbayev, büyükelçiliğimizin Almatı’dan Astana’ya nakli konusunu açtı. Elçiliğin yeri tartışmalıydı, Astana’ya taşınamamıştık. Nazarbayev gülerek ‘Büyükelçiniz, elçiliği Astana’ya taşımadı çünkü Almatı’daki güzel kızları bırakıp gitmek istemiyor’ dedi. Cumhurbaşkanımız Sezer’in cevabı ‘Sayın Cumhurbaşkanı, yani Astana’da güzel kızlar yok mu?” şeklinde oldu. Birlikte gülüştüler.”

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