ABD yönetimi bir ilke imza attı: Günde 1 milyon varil petrolü serbest bıraktı

ABD yönetimi, aldığı tarihi kararı açıkladı. ABD yönetimi, stratejik rezervlerinde yer alan petrolden 6 ay boyunca günde 1 milyon varilinin serbest bırakılması yönünde karar aldı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden artan petrol fiyatları için harekete geçti. Biden, ABD'nin stratejik rezervlerinde yer alan petrole değinerek, "Bugün, önümüzdeki 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum" açıklamasını yaptı.

"Gaz fiyatları için iki sorun var; Birincisi korona, ikincisi Putin"

ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine bağlı olmamalı" dedi. Biden, "Gaz fiyatları iki sorundan kaynaklanıyor. Birincisi Covid-19, İkincisi Vladimir Putin'dir. Ülkemizin iyiliği, dünyanın iyiliği için Vladimir Putin'e acil yanıt vermemiz gerekiyor. Özel şirketlerin kazanmasında sorun görmüyorum ancak hiçbir ABD şirketi, pandemiden veya Vladimir Putin'in eylemlerinden yararlanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan açıklama gelmişti

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD'nin stratejik rezervinden 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün serbest bırakılması yönünde karar aldığı duyurularak, Biden'ın bu kararı ilerleyen saatlerde resmi olarak duyuracağı ifade edilmişti.

Açıklamada, "Müttefikler ve ortaklarla istişareden sonra, Başkan, önümüzdeki altı ay boyunca her gün ortalama bir milyon varil daha piyasaya sürerek, tarihin en büyük petrol rezervi salınımını açıklayacak. Bu sürümün ölçeği emsalsizdir. Bu rekor sürüm, yerli üretimin artacağı yıl sonuna kadar köprü görevi görecek tarihi miktarda arz sağlayacaktır" denilmişti.

Putin'i diktatör olarak nitelendirdi

ABD'nin dünyanın en büyük petrol üreticisi ve net enerji ihracatçısı olduğu belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "diktatör" olarak nitelendirilerek, "Buna rağmen, yarım dünya uzaklıktaki bir diktatörün eylemleri ABD'li ailelerin cüzdanlarını hala etkileyebilir. Başkan, petrole olan bağımlılığımızı tamamen azaltmaya odaklanan gerçek enerji bağımsızlığına ulaşma taahhüdünü açıklayacak" ifadeleri kullanılmıştı.

Petrol ve gaz çıkartmayan enerji şirketlerine ceza gelebilir

Açıklamada ayrıca, Biden'ın Kongre'yi kamu arazilerini kiralayan ancak petrol ve gaz çıkartmayan enerji şirketlerine de mali cezalar uygulanması yönünde çağrı yapacağı belirtilmişti.

Bıden petrolü iki kez daha serbest bırakmıştı

Biden, daha öncede artan petrol fiyatlarını baskılamak amacıyla iki kez stratejik rezervlerde bulunan petrolün serbest bırakılmasını emretmişti. Biden yönetimi, geçtiğimiz sene kasım ayında diğer ülkelerle koordineli olarak stratejik rezervlerinden 50 milyon varil petrolü, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ise 30 milyon varil petrolü serbest bırakılması emri vermişti.

ABD rezervlerinde 568 milyon varilden fazla petrol var

ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi verilen göre, ABD'de günde ortalama 21 milyon varil petrol kullanılıyor ve bu tüketimin yaklaşık %40'ının benzin olduğu belirtildi. ABD Enerji Bakanlığı'na göre ise, 25 Mart itibariyle ABD rezervlerinde 568 milyon varilden fazla petrol bulunuyor.